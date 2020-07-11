Как приготовить арбузную «Маргариту» с розовым шампанским

Арбузная "Маргарита" с розовым шампанским – идеальный напиток, чтобы утолить жажду летом. Этот легкий в приготовлении коктейль, который сочетает в себе свежевыжатый арбузный сок, розовое вино, текилу и несколько других ключевых ингредиентов, несомненно, станет вашим фаворитом, пишет Сегодня.