Сб, 11.07.2020

Как приготовить арбузную «Маргариту» с розовым шампанским

Коктейль арбузная "Маргарита". Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Арбузная "Маргарита" с розовым шампанским – идеальный напиток, чтобы утолить жажду летом. Этот легкий в приготовлении коктейль, который сочетает в себе свежевыжатый арбузный сок, розовое вино, текилу и несколько других ключевых ингредиентов, несомненно, станет вашим фаворитом, пишет Сегодня.

Летний коктейль с арбузом и шампанским

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Для арбузного сока:

  • ⁣1/2 маленького арбуза без косточек 

Для солевого ободка:

  • Кусочек лайма
  • 1 столовая ложка соли

Для коктейля:

  • 90 мл арбузного сока без мякоти
  • 30 мл розового шампанского
  • 45 мл свежевыжатого сока лайма ⁣
  • 30 мл белой текилы
  • 15 мл апероля
  • 15 мл сиропа агавы или меда
  • Кубики льда

Способ приготовления:

  1. Разрежьте арбуз пополам, затем сделайте из мякоти 6-8 шариков, используя ложку для дыни. Сложите в миску, добавьте сок лайма, затем отправьте в морозильную камеру.
  2. Тем временем сделайте сок из арбуза. Сложите оставшуюся мякоть арбуза в блендер или кухонный комбайн. Взбивайте в течение 1 минуты или пока кусочки арбуза не превратятся в сок. Процедите через мелкое сито в банку с крышкой, мякоть выбросите.
  3. Протрите кромку стакана лаймом и переверните в миску с солью, чтобы сделать соляной ободок.
  4. Сложите все ингредиенты для напитка в шейкер. Добавьте лед, затем встряхните в течение 15 секунд.
  5. Процедите в стакан, наполненный кубиками льда.

Полезный совет

Используйте оставшиеся арбузные шарики и сок для новых порций коктейля.

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