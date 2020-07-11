Как приготовить арбузную «Маргариту» с розовым шампанским

Арбузная "Маргарита" с розовым шампанским – идеальный напиток, чтобы утолить жажду летом. Этот легкий в приготовлении коктейль, который сочетает в себе свежевыжатый арбузный сок, розовое вино, текилу и несколько других ключевых ингредиентов, несомненно, станет вашим фаворитом, пишет Сегодня.
Летний коктейль с арбузом и шампанским
Время приготовления:
15 минут
Ингредиенты:
Для арбузного сока:
- 1/2 маленького арбуза без косточек
Для солевого ободка:
- Кусочек лайма
- 1 столовая ложка соли
Для коктейля:
- 90 мл арбузного сока без мякоти
- 30 мл розового шампанского
- 45 мл свежевыжатого сока лайма
- 30 мл белой текилы
- 15 мл апероля
- 15 мл сиропа агавы или меда
- Кубики льда
Способ приготовления:
- Разрежьте арбуз пополам, затем сделайте из мякоти 6-8 шариков, используя ложку для дыни. Сложите в миску, добавьте сок лайма, затем отправьте в морозильную камеру.
- Тем временем сделайте сок из арбуза. Сложите оставшуюся мякоть арбуза в блендер или кухонный комбайн. Взбивайте в течение 1 минуты или пока кусочки арбуза не превратятся в сок. Процедите через мелкое сито в банку с крышкой, мякоть выбросите.
- Протрите кромку стакана лаймом и переверните в миску с солью, чтобы сделать соляной ободок.
- Сложите все ингредиенты для напитка в шейкер. Добавьте лед, затем встряхните в течение 15 секунд.
- Процедите в стакан, наполненный кубиками льда.
Полезный совет
Используйте оставшиеся арбузные шарики и сок для новых порций коктейля.