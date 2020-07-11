Сб, 11.07.2020

Всемирный день шоколада: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома

Шоколадный десерт. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 11 июля, весь мир будет празднует День шоколада. В честь праздника часто организуют фестивали и другие мероприятия, посвященные шоколаду. А на фабриках и кондитерских проводят мастер-классы, где показывают, как и из чего готовится шоколад, а также предлагают попробовать себя в роли шоколатье. 

Если вы хотите отметить этот сладкий праздник дома, приготовьте вкусные десерты по рецептами из нашей подборки, пишет Сегодня.

Шоколадный пирог с ягодами

Если вы будете печь пирог с замороженными ягодами, дайте им оттаять и слейте лишнюю жидкость.

Ингредиенты:

  • 75 г черного шоколада 72%
  • 4 яичных белка комнатной температуры
  • 175 г сахара
  • 75 г пшеничной муки
  • 25 г какао-порошка
  • 150 мл кипятка
  • 150 г любых ягод
  • Для глазури:
  • 80 г черного шоколада 72% какао
  • 80 мл кипятка
  • Для украшения:
  • 125 г свежих ягод
  • мята

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС.
  2. Дно разъемной формы диаметром 20 см застелить бумагой для выпечки, бортики смазать растительным маслом.
  3. Приготовить пирог. Поломанный на кусочки шоколад, какао и 150 г сахара залить кипятком. Перемешать до получения однородной массы.
  4. С помощью миксера взбить белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар.
  5. В шоколадную смесь добавить просеянную муку, тщательно перемешать.
  6. Добавить четверть взбитых белков в шоколадную смесь, перемешать, добавить оставшиеся белки, аккуратно перемешать.
  7. Перелить тесто в подготовленную форму, сверху разложить ягоды, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать в центре предварительно разогретой духовки 30-35 минут.
  8. Достать форму из духовки, снять бортики и дать пирогу полностью остыть.
  9. Приготовить глазурь. Шоколад измельчить, залить кипятком, перемешивать до получения гладкой эмульсии.
  10. Переложить остывший пирог на тарелку, полить шоколадной глазурью. Украсить свежими ягодами и мятой.

Шоколадный чизкейк

Побалуйте себя домашним шоколадным чизкейком! Он порадует своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Для основы:

  • 250 г рассыпчатого печенья
  • 60 г сливочного масла
  • 60 г темного шоколада

Для начинки:

  • 4 яйца
  • 500 г сливочного сыра
  • 170 г сахарной пудры
  • 150 г сметаны или взбитых сливок
  • 50 г темного шоколада
  • 2-4 ст. л. темного какао-порошка
  • свежая малина – для украшения

Способ приготовления:

  1. Для основы растопить сливочное масло и шоколад и смешать с измельченным в комбайне печеньем. Выложить массу в круглую разъемную форму, сделав бортики.
  2. Для начинки взбить желтки с сахаром добела. Отдельно смешать маскарпоне со сметаной. Смешать яичную массу с сырной.
  3. Добавить натертый шоколад и какао.
  4. Взбить белки в пышную пену. Осторожно смешать их с начинкой и выложить массу на основу.
  5. Выпекать при 150 ºС 50-60 минут. В конце выпекания середина чизкейка будет немного колыхаться, это нормально, позже она застынет.
  6. Охладить чизкейк при комнатной температуре, затем оставить в холодильнике на ночь.
  7. Перед подачей украсить десерт свежей малиной.

Шоколадно-апельсиновый мусc

Шоколад и апельсин – классическое кулинарное сочетание.

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. сахара
  • 4 ст.л. воды
  • 2 ст. л. коньяка
  • желтки 4-х яиц
  • белки 4-х яиц
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 200 г черного шоколада
  • 4 ст. л. апельсинового фреша
  • цедра одного апельсина или лимона

Способ приготовления:

  1. В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь.
  2. Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком.
  3. Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой.
  4. Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.

Шоколадный фондан

Для приготовления фондана замешивается особое шоколадное тесто, которое раскладывается в подготовленные порционные формочки и выпекается строго определенное время, за которое верхние слои теста успевают пропечься до полной готовности, а центр прогревается, но остается жидким.

Ингредиенты:

  • 150 г черного шоколада
  • 115 г масла сливочного
  • 3 яйца
  • 125 г сахара
  • 65 г муки

Способ приготовления:

  1. В растопленное масло добавить шоколад и вымешивать до однородной массы, охладить. Взбить яйца с сахаром и добавить в шоколадную смесь.
  2. Добавить муку, перемешать.
  3. Форму для выпекания смазать маслом, затем присыпать мукой. Духовку разогреть до 180 ºC. Выпекать 11 минут. Потом 3 минуты дать постоять.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Брауни с вишней и орехами от Джейми Оливера

Брауни – классический десерт американской кухни. Он представляет собой шоколадный пирог, разрезанный на порционные квадратики. Сегодня мы приготовим брауни по рецепту Джейми Оливера: с вишней, орехами и кусочками шоколада.

Ингредиенты:

  • 130 г сливочного масла
  • 150 г 70 % шоколада
  • 55 г вишен без косточек
  • 55 г жареных орехов пекан, колотых
  • 225 г сахара
  • 55 г какао-порошка
  • 75 г пшеничной муки
  • 3/4 чайной ложки порошка для выпечки
  • 3 яйца
  • 50 г колотого шоколада

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºC. Застелить квадратную форму со стороной 20 см пергаментной бумагой.
  2. Растопить кусочки шоколада вместе с нарезанным маслом. Размешать, добавить вишни и орехи.
  3. Отдельно смешать сахар и просеянное вместе с мукой и разрыхлителем какао.
  4. Добавить шоколадную смесь и яйца, размешать. По желанию всыпать кусочки колотого шоколада.
  5. Выпекать брауни около 20-30 минут. Перед подачей остудить и разрезать на 16 квадратов.
  6. Подавать вместе с кофе, чаем или какао.
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