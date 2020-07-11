Всемирный день шоколада: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома

Сегодня, 11 июля, весь мир будет празднует День шоколада. В честь праздника часто организуют фестивали и другие мероприятия, посвященные шоколаду. А на фабриках и кондитерских проводят мастер-классы, где показывают, как и из чего готовится шоколад, а также предлагают попробовать себя в роли шоколатье.