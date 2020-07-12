Тамара Глоба предсказала невероятный успех в августе трем знакам Зодиака

Если сам человек настроен на позитив и готов продолжать свой путь к мечте, то август обязательно станет для него одним из самых счастливых периодов в жизни.

Лев

Звезды в течение всего августа будут на стороне представителей этого знака Зодиака, поэтому они могут смело испытывать удачу. Львы могут позволить себе браться за самые рискованные дела, покупать лотерейные билеты, делать большие ставки в играх и даже спорить на деньги. Можно вложиться в опасный проект, который многих испугает.

Любое дело в августе пройдет для Львов под счастливой звездой и закончится успехом, уверяет астролог. Все их желания и капризы будут реализованы сами собой. Не будет ничего невозможного! Более того – буквально на каждом шагу Львов будут ждать неожиданные и очень приятные сюрпризы.

Однако Тамара Глоба предупреждает этих людей, что им стоит лояльнее относиться к окружающим и быть добрее – злоба и агрессия способны разрушить всю благосклонность Вселенной.

Весы

Весам свыше послан шанс исполнить все свои желания. Удача просто сама будет идти в руки представителям этого знака Зодиака – нужно лишь сделать шаг навстречу ей. Нельзя опускать руки и сдаваться.

Весы будут на высоте во всех своих начинаниях, большинство их планов будут успешно реализованы. Чем активнее и деятельнее они будут, тем больше им повезет.

Август даст этим людям шанс изменить всю свою дальнейшую жизнь, если правильно воспользоваться подаренными звездами возможностями. Удача будет сопутствовать Весам в течение всего месяца.

Водолей

Водолеям часто мешает стать счастливыми неуверенность в себе, нерешительность. С этим и будет связан главный подарок последнего месяца лета – прилив сил, заряд бодрости, смелость и активность.

Водолеям нужно будет лишь собраться с мыслями и решиться на самый первый шаг, а дальше уже звезды будут их во всем поддерживать.