Кристина Асмус рассказала, почему не умывает лицо водой

Актриса вот уже 10 лет ухаживает за лицом при помощи специальных средств и строго следит, чтобы гримеры не касались ее кожи руками, пишет Пятый канал.
Кристина Асмус рассказала о своем уходе за лицом. Ее секреты красоты больше похожи на инструкцию по эксплуатации ракеты. Но артистка больше не хочет экспериментировать.
10 лет назад на съемках сериала «Интерны» гримеры занесли на кожу Кристины клещей. Все лицо актрисы покрылось гнойными волдырями, которые было невозможно скрыть даже профессиональной косметикой. Асмус потеряла несколько проектов и впала в депрессию.
«Я покупала хорошую воду в маленьких бутылочках в магазине, ставила ее в холодильник и ей умывалась. Потом перешла на лед. А потом и вовсе от этого отказалась и теперь я самопровозглашенный амбассадор „Хлоргексидина“», — призналась Кристина Асмус.
Сейчас девушка использует радикальные меры для поддержания своей красоты. Асмус не касается лица руками, она не пользуется для умывания водой из-под крана или в душе, не была у косметолога 10 лет, не пользуется скрабам, патчами, не делает пилинги. И это далеко не весь список «нельзя».
«Волосы мою головой вниз, чтобы водопроводная вода на него не попадала», — пишет Асмус.
Девушка также перечислила свои правила ухода за кожей лица. Кристина Асмус рассказала, что пользуется только минеральной косметикой, много лет одним и тем же молочком, часто меняет постельное белье, обрабатывает кисти для макияжа после каждого применения и никогда не разрешает гримерам прикасаться к ее лицу.
В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом!!!🥁 Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала ))) Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты 🙅🏼♀️ Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на неё я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет 👩🏼⚕️ Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базой под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица 🤚🏻 Я даже увлажняющим кремом не пользуюсь. Максимум в отпуске раз в год нос намажу SPF 50)) Ито 100 раз подумаю )) 🧴 Я редко пользуюсь тональным кремом и пудрой. При этом я не противник всего этого, наоборот! У каждого свои особенности и потребности. У меня был печальный опыт (писала об этом в посте год назад 😞), с тех пор я боюсь любого незнакомого вмешательства 👀 Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе 🚿🤦🏼♀️ А какие процедуры для лица делаете вы? О чем-то может быть жалели? Или без чего вы не можете?
В ответ на многочисленные комментарии и критику Кристина Асмус ответила, что будет соблюдать массу запретов и заморачиваться до тех пор пока система работает.