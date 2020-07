Кристина Асмус рассказала, почему не умывает лицо водой

В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом!!!🥁 Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала ))) Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты 🙅🏼‍♀️ Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на неё я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет 👩🏼‍⚕️ Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базой под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица 🤚🏻 Я даже увлажняющим кремом не пользуюсь. Максимум в отпуске раз в год нос намажу SPF 50)) Ито 100 раз подумаю )) 🧴 Я редко пользуюсь тональным кремом и пудрой. При этом я не противник всего этого, наоборот! У каждого свои особенности и потребности. У меня был печальный опыт (писала об этом в посте год назад 😞), с тех пор я боюсь любого незнакомого вмешательства 👀 Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе 🚿🤦🏼‍♀️ А какие процедуры для лица делаете вы? О чем-то может быть жалели? Или без чего вы не можете?

