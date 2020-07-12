Кристина Асмус рассказала, почему не умывает лицо водой

Кристина Асмус рассказала о своем уходе за лицом. Ее секреты красоты больше похожи на инструкцию по эксплуатации ракеты. Но артистка больше не хочет экспериментировать.

10 лет назад на съемках сериала «Интерны» гримеры занесли на кожу Кристины клещей. Все лицо актрисы покрылось гнойными волдырями, которые было невозможно скрыть даже профессиональной косметикой. Асмус потеряла несколько проектов и впала в депрессию.

«Я покупала хорошую воду в маленьких бутылочках в магазине, ставила ее в холодильник и ей умывалась. Потом перешла на лед. А потом и вовсе от этого отказалась и теперь я самопровозглашенный амбассадор „Хлоргексидина“», — призналась Кристина Асмус.

Сейчас девушка использует радикальные меры для поддержания своей красоты. Асмус не касается лица руками, она не пользуется для умывания водой из-под крана или в душе, не была у косметолога 10 лет, не пользуется скрабам, патчами, не делает пилинги. И это далеко не весь список «нельзя».

«Волосы мою головой вниз, чтобы водопроводная вода на него не попадала», — пишет Асмус.

Девушка также перечислила свои правила ухода за кожей лица. Кристина Асмус рассказала, что пользуется только минеральной косметикой, много лет одним и тем же молочком, часто меняет постельное белье, обрабатывает кисти для макияжа после каждого применения и никогда не разрешает гримерам прикасаться к ее лицу.