Вс, 12.07.2020

Малосольные огурчики без воды: да, и так можно – быстро и совсем не сложно

ФОТО: Shutterstock

Хрустящие малосольные огурцы можно приготовить не только по классическому рецепту с использованием воды, но и без нее. RUS TVNET рассказывает, как это правильно сделать.

Существует множество разнообразных рецептов малосольных огурцов. Основные ингредиенты – огурцы и соль, но на свое усмотрение можно добавить укроп, чеснок, листья вишни и черной смородины.

Чтобы приготовить огурцы тем способом, о котором мы вам сегодня расскажем, потребуется прочный и закрывающийся пакет.

Отлично подойдет, к примеру, мешочек на молнии, который используется для заморозки продуктов. Почему мешок? Потому что в нем более равномерно можно смешать все ингредиенты - в миске же они расположены слоями.

ФОТО: Shutterstock

Важно: этот способ быстрой засолки подходит только для маленьких и обязательно свежих огурцов – с большими результат не будет таким удачным.

Что делать?

  1. Вымойте огурцы и отрежьте оба конца. Положите в пакет, добавьте нарезанный укроп, листья вишни и черной смородины на свое усмотрение и дольки чеснока, разрезанные как минимум пополам.
  2. Добавьте соль, закройте пакет и хорошенько встряхните его так, чтобы соль и травы обволокли каждый огурец.
  3. Дайте огурцам просолиться в прохладном месте в течение двух часов - и готово!

В среднем на 1 килограмм огурцов следует взять 1-2 столовые ложки крупной соли. Если хотите ускорить процесс, огурцы можно разрезать на 4 части.

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