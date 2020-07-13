Лучшая мама по знаку Зодиака

5 МЕСТО — ВОДОЛЕЙ

Ценность мамы-Водолея в том, что она при воспитании ребенка, учитывает все нюансы, связанные с собственным детством. Она помнит, что ей нравилось, что обижало, чем были вызваны шоковые состояния и как поведение ее родителей отразилось на ней самой. Терпение и деликатный подход ко всем деталям делают ее очень чуткой мамой.

4 МЕСТО — ТЕЛЕЦ

Отличная мама, которая с полной самоотдачей стремится окружить ребенка бесконечной заботой и любовью. Трепет, с которым она занимается воспитанием, очевиден. Она живет больше жизнью своих детей, чем своей собственной. Но здесь кроется тонкий момент: не переусердствовать! На это важно обращать внимание.

3 МЕСТО — РАК

Воспитание для этих мам на первом месте! Очень любят детей. Используют все свои знания, обращаются к чужому опыту. Максимально уделяют внимание развитию ребенка. Выстаивают, как правило, очень доверительные отношения со своими детьми. Думают о карьере детей заранее, что обеспечивает во многом хорошие перспективы на будущее.

2 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Мама-Стрелец — это «энциклопедия». Она знает все. Она читала, она улучшала, она ответственна и умна. Дети у таких мам развиты часто не по годам. Они с раннего детства пробуют все: от развивающих игр до серьезного спорта.Часто мамы Стрельцы недовольны собой, прежде всего они понимают, что от них напрямую зависит будущее ребенка. Поэтому параллельно эти сильные женщины занимаются и саморазвитием.

1 МЕСТО — СКОРПИОН