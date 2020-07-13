Гоар Аветисян сбросила 13 килограммов через неделю после родов

Чуть больше недели назад известный блогер и звездный визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Гоар родила сына 3 июля в престижной клинике в Москве, малыша назвали Гаспаром. Роды прошли хорошо, и сейчас Гоар вместе с сыном временно переселилась к родителям, пока в ее собственной квартире идет ремонт, пишет Экспресс газета.
Несколько дней назад Аветисян похвасталась, что всего за неделю после родов смогла избавиться от веса, который набрала за время беременности. Гоар сбросила 13 килограммов.
Ребят, не могу не поделиться я сбросила все, что набрала за беременность. Да, я ношу обычный бандаж, который купила в аптеке. Надеюсь, что буду худеть и дальше!
— поделилась своими результатами Гоар на официальной страничке в Instagram.