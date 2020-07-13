Гоар Аветисян сбросила 13 килограммов через неделю после родов

Чуть больше недели назад известный блогер и звездный визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Гоар родила сына 3 июля в престижной клинике в Москве, малыша назвали Гаспаром. Роды прошли хорошо, и сейчас Гоар вместе с сыном временно переселилась к родителям, пока в ее собственной квартире идет ремонт, пишет Экспресс газета.