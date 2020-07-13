«Семья нужна каждому»: Четыре главных совета от солистки «Чи-Ли» для тех, кто хочет обрести крепкий брак

Семья нужна каждому

В 17 лет мне вообще не хотелось семьи, и я думала, что никогда не выйду замуж. Мне искренне казалось, что все это скучно, пресно и как-то неправильно. Среди моих знакомых пар были только те, кто постоянно ссорился и не мог сохранить гармонию в отношениях. Когда я советовала разводиться, я видела взгляды полные отчаяния. Мои друзья боялись, что расставание негативно скажется на их детях, они не хотели делить имущество с супругом, заниматься документами, нанимать адвокатов — проще было закрыть глаза на все накопившиеся в браке проблемы и остаться вместе. Зато все это не удерживало их от пьяных измен и отношений на стороне.

Мне это было непонятно, казалось противоестественным. Постепенно в моем окружении появлялись и другие пары: любящие друг друга, анализирующие свои отношения, пары, у которых все получалось. Я стала ориентироваться на них и вскоре встретила свою вторую половинку — Вячеслава Бойкова (солиста группы «Mama Band». — Прим. ред.). А в 2013 году у нас родился сын Матвей. Нашей семье уже девять лет.

Страсть — не главное

К сожалению, отношения часто начинаются со страсти. Не стоит сразу поддаваться чувствам и бежать в ЗАГС. Страсть сама по себе может давать ложное впечатление о партнере. Она способна идеализировать человека и создавать ощущения полета.

Страсть также быстро проходит. Вот тогда уже становится понятно — есть ли любовь между двумя людьми? Я, честно говоря, не люблю эту эйфорию — она фальшива. Я ждала ее окончания, потому что для меня самое интересное наступило потом.

Любовь, на мой взгляд, строится на искренности, доверии и отсутствии привязанности. Любовь также для меня — это желание добра и счастья тому, кого любишь. И если однажды он или она захочет уйти, то влюбленный человек никогда не будет удерживать и отпустит.

Брак. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Больше говорить

Я разговариваю со своим партнером. Не кричу, не скандалю — я просто говорю. Если сильно накипело, если что-то беспокоит. Не сразу, не на эмоциях, а позже. Бывает, что хочется психануть, потребовать чего-то. В такие моменты можно переждать молча и потом спустя время я благодарна себе за то, что не пошла на поводу эмоций. Всякое бывает — погода, гормоны, магнитные бури, все это оказывает влияние на психическое состояние. Умение себя остановить и помолчать — не помешает.

Быть хозяйкой

Я не буду говорить о том, что должна делать женщина, а что нет. Это личное решение. Кто-то готовит, кто-то нет. Кто-то сидит дома, а кто-то находится постоянно на работе. Это все правильно. Роли как таковой нет. Никто никому ничего не должен.