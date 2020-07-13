Пять отличных вариантов завтрака перед утренней пробежкой

Чтобы утренняя пробежка принесла пользу, нужно обязательно что-нибудь съесть как минимум за час до тренировки. И вот несколько вариантов завтраков, которые наполнят вас энергией и дадут достаточно «топлива» для пробежки.

Банан и ореховое масло (или орехи)

Отличный комбинированный перекус. В бананах много калия, нужного во время тренировок, и они помогают поддерживать уровень глюкозы в крови не хуже спортивных напитков. Арахисовое или миндальное масло (можно заменить горстью орехов) добавляет белка и убирает чувство голода.

Финики

Полезнейшая еда с натуральным сахаром. Калий, углеводы и чувство насыщения — отличное сочетание! Достаточно съесть 10−15 штук.

Каша с низким содержанием клетчатки

Другие варианты сложно переварить быстро, что может привести к проблемам с желудком посреди пробежки. Съешьте небольшую тарелку каши с молоком — оно еще и белка добавит.

Кофе

Если вы любите кофе — это прекрасный вариант! Кофеин максимизирует способности организма и повышает выносливость. Эспрессо или кофе с молоком стоит выпить за час до забега.

Рисовые хлебцы с ягодами