Пять отличных вариантов завтрака перед утренней пробежкой

Чтобы утренняя пробежка принесла пользу, нужно обязательно что-нибудь съесть как минимум за час до тренировки. И вот несколько вариантов завтраков, которые наполнят вас энергией и дадут достаточно «топлива» для пробежки.
Отличный комбинированный перекус. В бананах много калия, нужного во время тренировок, и они помогают поддерживать уровень глюкозы в крови не хуже спортивных напитков. Арахисовое или миндальное масло (можно заменить горстью орехов) добавляет белка и убирает чувство голода.
Финики
Полезнейшая еда с натуральным сахаром. Калий, углеводы и чувство насыщения — отличное сочетание! Достаточно съесть 10−15 штук.
Каша с низким содержанием клетчатки
Другие варианты сложно переварить быстро, что может привести к проблемам с желудком посреди пробежки. Съешьте небольшую тарелку каши с молоком — оно еще и белка добавит.
Кофе
Если вы любите кофе — это прекрасный вариант! Кофеин максимизирует способности организма и повышает выносливость. Эспрессо или кофе с молоком стоит выпить за час до забега.
Рисовые хлебцы с ягодами
Подойдут также гречневые или мультизлаковые. Набор ягод может быть любым: малина, клубника, голубика — те, которые нравятся больше всего. «Топлива» хватит на всю пробежку.