Любви все возрасты покорны: десять причин, почему мужчинам нравятся женщины постарше

Психологи считают, что женщин старше выбирают не маменькины сынки, а наоборот, амбициозные мужчины. Потому что они ищут в подруге не только любовницу, но и наставницу, с которой еще увереннее реализуют свои наполеоновские планы, передает портал Леди Mail.ru.
Женщины старше роскошнее выглядят
Именно ближе к тридцати женщина находит свой стиль. Плюс, у нее появляется понимание, что нельзя на себе экономить. Она одевается дорого, не скупится на процедуры по уходу — и выглядит холеной.
С женщинами старше есть, о чем поговорить
Это не означает, что юные девушки глупы и не умеют связать двух слов. Но у зрелых женщин априори более широкий кругозор. Больше жизненного опыта, они не боятся высказывать свое мнение. Это цепляет. С ними интересно.
Женщины старше эмоционально более зрелые
С возрастом мы лучше понимаем себя, свои желания. Спокойно расставляем приоритеты и границы. Женщины постарше не играют на чувствах и четко знают, чего хотят. Поэтому с ними намного комфортнее и спокойнее в эмоциональном плане.
Женщины старше не настаивают на семье
Большинство девушек все-таки возлагают на мужчину ожидания, связанные с браком и детьми. Это вполне естественно, но многие мужчины воспринимают это как давление.
У взрослой состоявшейся уже есть дети
Либо она поняла, что не хочет становиться мамой. А брак — либо был, либо не приоритет. Для нее главное — подходящий партнер. И такая философия очень привлекает мужчин младше ее.
Внимание женщины старше невероятно льстит
Одно дело — поймать в объятия неопытную наивную девчушку. И совсем другое — добиться статусной, умной и уже достаточно хитрой женщины. Такая победа невероятно льстит мужскому самолюбию и поднимает его самооценку.
Женщина старше может многому научить
Женщина старше уже чему-то научилась сама. У нее было больше жизненных уроков, она больше понимает в делах и отношениях. Мужчин очень привлекает, когда им предлагают более зрелый взгляд на мир. С такой женщиной легче идти по жизни: она всегда даст мудрый совет и поможет реализовать самые смелые планы.
Женщины старше финансово стабильны
Никому не хочется быть чьим-то «кошельком». И никому не интересно решать чужие проблемы: снимать квартиру, устраивать на работу, оплачивать покупки и помогать с отцом-алкоголиком. У женщин постарше таких трудностей уже нет. Это совсем другой уровень.
Мужчины, которым нравятся женщины старше, сами рано повзрослели
Существует такой тип мужчин — рано взрослеющие психологически. Им уже в 20–25 лет просто неинтересны ровесницы и тем более совсем юные нимфы с их увлечениями и тараканами, плотно населяющими прекрасные головки.
Так задумано самой природой
К этой версии все больше склоняются ученые, которым тоже интересно понять, почему мужчинам нравятся женщины старше.
Исторически сложился стереотип: мужчина должен быть непременно старше, ну на крайний случай ровесником. Но это пережиток тех времен, когда девочек выдавали замуж в 14 лет, а в 20 лет они считались старыми девами.
Но есть один момент: продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. То есть, грубо говоря: по задумке природы, чтобы жить долго и счастливо и умереть в один день, женщина в паре должна быть старше мужчины на 10–11 лет. Разница в возрасте в 5 лет сегодня разницей уже вообще не считается.