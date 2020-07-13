Любви все возрасты покорны: десять причин, почему мужчинам нравятся женщины постарше

Женщины старше роскошнее выглядят

Именно ближе к тридцати женщина находит свой стиль. Плюс, у нее появляется понимание, что нельзя на себе экономить. Она одевается дорого, не скупится на процедуры по уходу — и выглядит холеной.

С женщинами старше есть, о чем поговорить

Это не означает, что юные девушки глупы и не умеют связать двух слов. Но у зрелых женщин априори более широкий кругозор. Больше жизненного опыта, они не боятся высказывать свое мнение. Это цепляет. С ними интересно.

Женщины старше эмоционально более зрелые

С возрастом мы лучше понимаем себя, свои желания. Спокойно расставляем приоритеты и границы. Женщины постарше не играют на чувствах и четко знают, чего хотят. Поэтому с ними намного комфортнее и спокойнее в эмоциональном плане.

Счастливая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Женщины старше не настаивают на семье

Большинство девушек все-таки возлагают на мужчину ожидания, связанные с браком и детьми. Это вполне естественно, но многие мужчины воспринимают это как давление.

У взрослой состоявшейся уже есть дети

Либо она поняла, что не хочет становиться мамой. А брак — либо был, либо не приоритет. Для нее главное — подходящий партнер. И такая философия очень привлекает мужчин младше ее.

Внимание женщины старше невероятно льстит

Одно дело — поймать в объятия неопытную наивную девчушку. И совсем другое — добиться статусной, умной и уже достаточно хитрой женщины. Такая победа невероятно льстит мужскому самолюбию и поднимает его самооценку.

Женщина старше может многому научить

Женщина старше уже чему-то научилась сама. У нее было больше жизненных уроков, она больше понимает в делах и отношениях. Мужчин очень привлекает, когда им предлагают более зрелый взгляд на мир. С такой женщиной легче идти по жизни: она всегда даст мудрый совет и поможет реализовать самые смелые планы.

Женщины старше финансово стабильны

Никому не хочется быть чьим-то «кошельком». И никому не интересно решать чужие проблемы: снимать квартиру, устраивать на работу, оплачивать покупки и помогать с отцом-алкоголиком. У женщин постарше таких трудностей уже нет. Это совсем другой уровень.

Женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мужчины, которым нравятся женщины старше, сами рано повзрослели

Существует такой тип мужчин — рано взрослеющие психологически. Им уже в 20–25 лет просто неинтересны ровесницы и тем более совсем юные нимфы с их увлечениями и тараканами, плотно населяющими прекрасные головки.

Так задумано самой природой

К этой версии все больше склоняются ученые, которым тоже интересно понять, почему мужчинам нравятся женщины старше.

Исторически сложился стереотип: мужчина должен быть непременно старше, ну на крайний случай ровесником. Но это пережиток тех времен, когда девочек выдавали замуж в 14 лет, а в 20 лет они считались старыми девами.