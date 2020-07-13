Волосы страдают: пять ошибок, которые мы совершаем в уходе за локонами

Как часто бывает, что накручиваешь волосы на плойку целый час, а они предательски вытягиваются уже через полчаса? И вроде все в порядке: хорошая плойка, средства фиксации и туториал из YouTube под рукой. Что мы делаем не так? Этот вопрос мы задали стилисту по волосам и эксперту шоу «Перезагрузка» на ТНТ Евгению Жук.

Сушка

Самая частая ошибка, которую совершают все девушки. После мытья недосушенные, влажные волосы начинают накручивать на плойку. Влажные волосы не будут держать форму, а при воздействии плойкой, они еще потеряют влагу и в итоге станут ломкими и сухими. Как бы вы не спешили, тщательно просушите волосы феном — это необходимость. В конце концов, без этого вы не получите те самые локоны, так к чему была спешка? Если времени на сушку совсем нет, сделайте wet-эффект, нанеся на волосы мусс, комкающими движениями. Волосы высохнут самостоятельно, а вы получите модную укладку в стиле девушки серфера.

Если вы любите накручивать локоны на утюжок, потренируйтесь этой технике с холодным утюжком. Движения должны быть плавными и непрерывными.

Слишком много средств

Обладательницы прямых, не крашенных, не пористых волос используют много средства для укладки, из-за чего волосы плохо держат завиток. Натуральные волосы и без того достаточно напитанные и влажные. Когда на них наносят чрезмерно много средств для укладки, при накрутке они выглядят грязными, теряют объем и висят сосульками. Попробуйте первый локон сделать чисто с термозащитой, как правило, для вас этого будет достаточно. Да и эффект продержится гораздо дольше. То же самое касается и фиксирующих средств. После того, как накрутили локоны мечты, не старайтесь их зафиксировать намертво. Сбрызните легким облаком лака, держа баллончик на расстоянии 30−40 см. Лак должен фиксировать естественный объем, а не превращать локоны в пластиковые пружины.

Утюжок

Если вы любите накручивать локоны на утюжок, потренируйтесь этой технике с холодным утюжком. Движения должны быть плавными и непрерывными. Проблема в том, что большинство девушек застревают в этом процессе и просто пережигают волосы, оставляя заломы. Получается, что они портят волосы под влиянием сильно горячего утюжка, к тому же локон получается с прямыми углами, что выглядит некрасиво и неопрятно. Не нужно вести утюжок слишком медленно, надеясь на то, что так он лучше прогреет и сделает более крутой завиток. Идея накручивания на утюжок в том, чтобы создать легкие объемные завитки. Для всего остального есть старая добрая плойка.

Сбрызните легким облаком лака, держа баллончик на расстоянии 30−40 см. Лак должен фиксировать естественный объем, а не превращать локоны в пластиковые пружины.

Запутанные пряди

Бывает, что девушки накручивают волосы, не расчесав предварительно пряди. Просто берут прядь волос и накручивают их в мятом состоянии. И только потом пытаются все расчесать. В итоге результат получается не только некрасивый, но и опасный для волос: пряди путаются, рвутся и ломаются. А прическа получится слишком пушистой и неаккуратной. Я бы посоветовал каждую прядь перед накручиванием расчесывать дополнительно.

Термозащита