Вкусный и нежный: пирог из лука-порея

Ингредиенты

Тесто песочное 400 г

Лук-порей (белая и немного светло- зеленой части) 2 стебля

Масло сливочное 2 столовые ложки

Яйцо крупное 2 штуки

Яйцо (желток) 1 штука

Сливки жирные 1/2 стакана

Сметана 2 столовые ложки

Сыр конте или грюйер тертый 1/2 стакана

Зелень (эстрагон, базилик, лук - резанец) 1/4 стакана

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Мука (для присыпки) по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,8 см, выложите тесто в прямоугольную форму так, чтобы концы заходили за бортики. Прижмите ко дну и бортикам, лишнее срежьте. Проколите тесто вилкой, поставьте в холодильник на 30 минут.

Накройте тесто бумагой для выпечки, насыпьте сверху горох или фасоль, запекайте в духовке 20 минут до золотистого цвета. Удалите бобы и бумагу, запекайте еще 10 минут. Затем выньте, дайте остыть.

Уменьшите нагрев духовки до 160 градусов. Лук-порей разрежьте вдоль и промойте между слоями. Белую и светло-зеленую части нашинкуйте, пассеруйте на сливочном масле до мягкости. Дайте немного остыть.

Яйца и желток слегка взбейте, добавьте в чашу с луком вместе со сливками, сметаной, сыром, зеленью, посолите, поперчите, перемешайте.

Выложите начинку в остывшую основу пирога, тщательно разровняйте. Запекайте в духовке 30–35 минут до красивой золотистой корочки.