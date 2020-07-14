Пять признаков венца безбрачия и эффективный способ его снять

Самым страшным проклятием для женщины является венец безбрачия. Знахарки, ведьмы и экстрасенсы утверждают, что над головой у одиноких женщин появляется невидимый черный обруч. По их словам, это следствие наведенной порчи, которая мешает построить отношения с мужчинами. Женщины, на которых есть проклятие одиночества, никогда не находят свою родственную душу, а все их отношения с мужчинами сходят на нет. Есть несколько верных признаков определить наличие этой порчи и один верный способ снять ее и стать счастливой.

Главные признаки венца безбрачия

В большинстве случаев, венец безбрачия — это ни что иное, как самовнушение. Женщинам свойственно ставить крест на своей личной жизни из-за неприятного опыта, неуверенности в себе и комплексов. В такой ситуации избавиться от «венца безбрачия» поможет комплексная работа над собой и своей самооценкой.

Но бывают и случаи, когда порча на одиночество является проклятием, наложенным на весь род. Если анализировать с эзотерической точки зрения, оно является намеренным негативным вмешательством с целью отомстить или наказать всю семью. Из-за него несколько поколений женщин в роду могут терпеть неудачи в личной жизни. Существует 5 главных признаков венца безбрачия.

1. Заболевания мочеполовой системы. На порчу указывают только те заболевания, которые появляются внезапно. Тревожным звоночком могут стать хронические заболевания, которые неожиданно обострились, а также те, которые в прошлом преследовали женщин всего рода.

2. Неприятности в личной жизни. Срывы свиданий, предательство, измены и токсичные отношения могут свидетельствовать о том, что между женщиной и ее счастьем стоит нечистая сила.

3. Невозможность выйти замуж. Если женщина долгое время состоит в отношениях, они живут с мужчиной в мире и согласии, но он не зовет ее замуж, возможно, ему мешают это сделать потусторонние силы.

4. Асексуальность или, напротив, тяга к плотским удовольствиям. Венец безбрачия влияет и на интимную жизнь. Очень часто порча наводится так, чтобы женщина либо перестала получать удовольствие от мужчины, либо была одержима экспериментами с мужчинами.

5. Отношения быстро заканчиваются. Мнение о том, что венец безбрачия препятствует отношениям, ошибочно. Девушка с родовым проклятьем может иметь немало поклонников и даже неоднократно становиться законной супругой. Различие лишь в том, что с женщиной, на которой лежит печать одиночества, совместная жизнь длится недолго — буквально через несколько месяцев в отношениях начинаются серьезные проблемы, которые приводят к разводу.

Даже при наличии всех признаков или хотя бы нескольких, не стоит делать поспешных выводов. Всерьез задуматься над несчастливой долей стоит, если в семье случаются повторяющие события, которые происходят будто бы против воли людей: идентичные болезни; женское бесплодие; смерти мужей, воспитание детей матерями-одиночками.

Как снять венец безбрачия

Снять черный венец можно. Для этого нужно сходить в церковь. В храме обязательно купите свечи и икону своего святого покровителя. Свечи необходимо поставить за здравие родных, за упокой усопших и за счастье врагов своих. После нужно прочесть молитву Божией Матери, пообщаться с духовным наставником, причаститься и исповедоваться. От легкой порчи можно избавиться, посетив таким образом церковь 7 раз.