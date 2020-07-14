Пережиток прошлого: шесть моделей юбок, которые давно устарели и вышли из моды

С баской

Этот фасон морально устарел. Сейчас все больше и больше распространяется тренд на свободные силуэты, асимметрию, деконструкцию, а выверенные до миллиметра образы на этом фоне кажутся скучными. Юбка с баской как раз из этой оперы. Ее точный, приевшийся всем крой буквально кричит окружающим, что ты подбирала аутфит около трех часов, стараясь выглядеть безупречно (а получается наоборот).

На что заменить: на юбки с асимметричной баской (они более актуальны), модели в стиле пэчворк, варианты с деконструктивными элементами или на классическую юбку-карандаш.

Шифоновые в пол

Они были мечтой многих девушек в начале 2010-х. Тогда пошла тенденция носить яркие шифоновые юбки в пол с белыми майками-алкоголичками или обычными базовыми топами. Не будем говорить о том, что летом так ходила каждая вторая — это участь любого популярного тренда. Проблема, скорее, в том, что такие юбки смотрятся дешево, порой неопрятно, а также имеют свойство электризоваться (что особенно неприятно в жаркую погоду).

На что заменить: стильной альтернативой станет длинная юбка в этническом стиле, для похода на пляж идеально подойдет саронг, а если хочешь максимально быть в тренде, то выбирай юбку в бельевом стиле, базовые «трапеции» изо льна, хлопка, поплина.

Плиссе выше колена

Они уместны разве что в гардеробе девочки до 12 лет. На взрослых женщинах они выглядят нелепо, а иногда даже могут укорачивать ноги. Кроме того, зачастую такие юбки производят из тонких тканей, что еще больше делает их антитрендом.

На что заменить: на плиссированные юбки длины миди или макси — они смотрятся элегантно, женственно, а также вытягивают силуэт благодаря длинным вертикальным складкам. Но если все же хочешь надеть короткую плиссе, то выбирай модели из плотных структурированных тканей без эластичной резинки на талии.

Юбки-колокол

Это еще один устаревший силуэт, который отсылает нас к пыльным кринолинам барышень 19 века. Причем этот фасон плох как в длине мини, так и в длине макси. Многие считают его женственным — так и есть — но существует масса более современных альтернатив.

На что заменить: максимально похожий фасон — юбка-солнце (желательно с высокой талией). Также можно заменить на «трапецию», юбку-карандаш, любые расклешенные модели. Круто смотрятся юбка-годе.

Пачки

Одно время они были очень популярны в женских гардеробах, а дизайнеры один за другим включали их в свои коллекции. Но сейчас юбки-пачки лучше оставить маленьким девочкам для детских утренников. Возможно, некоторые их вариации будут уместны для вечерних выходов, но это, скорее, исключение, чем правило.

На что заменить: если хочется воздушности и нежной романтики, то как альтернативу пачкам выбирай юбки из струящегося тюля слегка свободного кроя. Также новый романтизм в моде можно примерить на себе, выбрав юбку из лоснящегося атласа длины миди, расширяющуюся книзу.

Юбки-карандаши из тонкого трикотажа

С легкой подачи Ким Кардашьян все мы когда-то носили трикотажные костюмы из укороченного топа и трикотажной юбки-карандаш. Мода прошла, а юбки остались. Главный их минус не столько эстетический, сколько практический — они хорошо сидят только на девушках с идеальными пропорциями и точеной фигурой. Если у тебя есть какие-то несовершенства или ты вдруг неправильно подобрала нижнее белье — в такой юбке о всех недостатках узнают окружающие.