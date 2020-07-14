Как не стать жертвой брачного афериста: четыре типа мужчин, которых нужно сразу отсекать

Сегодня мужчины не торопятся в загс. Поэтому кажется подозрительным, если новый знакомый, которого ты почти не знаешь, рвется жениться на тебе, пишет «Лиза».
Но влюбленная женщина и слышать не хочет, что могла столкнуться с аферистом, лишь отмахивается от друзей: «Да чего с меня взять!» И все же проверь, не оказалась ли ты в зоне риска.
Духовный брат
Некоторые женщины не просто хотят найти достойного спутника жизни, а скрепить свой союз «благословением» звезд или неких высших сил. Они предпочитают знакомиться на астрологических форумах, занятиях йогой и различными духовными практиками. Там их и поджидают коварные соблазнители, которые рады сыграть на чужих увлечениях и суевериях.
Часто такие женщины знают знак Зодиака своего избранника, но не интересуются ни его фамилией и отчеством, ни местом работы. Им важно только то, что он с ней «на одной волне». Это создает прекрасную почву для мошенничества. Чтобы распознать обман, придется уделить больше внимания реальному миру и не искать вмешательства потусторонних сил там, где оно вряд ли может быть.
Брачные аферисты, которые выбирают в качестве жертв женщин, имеющих те или иные верования, часто придумывают себе необычные и звучные имена. Ведь поверить в то, что судьба послала тебе Люциана гораздо проще, чем Ивана или Ахмеда, которых можно встретить на каждом шагу.
Мошенники отличаются достаточно вольными трактовками того учения, которое вас сближает. Если ты будешь внимательной, то заметишь, что мужчине всегда удается извлечь пользу из имеющихся постулатов или предписаний. Например, он может настаивать на том, чтобы ты отказалась хранить деньги в банке, чтобы не потакать глобализации экономики, и при этом постоянно просить перевести ему на карту деньги на те или иные нужды.
А вот самому аферисту сложно постоянно придерживаться тех или иных канонов, поэтому он может часто отступать от них — скажем, есть запрещенные продукты или играть в азартные игры. В то же время, к твоему поведению он будет предъявлять самые высокие требования. Подумай, не так ли ведет себя твой «гуру»?
Липовый миллионер
Дамы, которые устанавливают слишком высокую планку для социального статуса и доходов потенциального жениха, часто попадаются в собственную ловушку. Брачные аферисты не хуже Остапа Бендера рассуждают о ценном мехе мексиканского тушкана, активно пользуются прокатом дорогих автомобилей и не скупятся на покупку брендовой одежды.
Такой мужчина умело создает образ состоятельного и делового человека, постоянно ссылается на занятость и намекает на причастность к многомиллионным сделкам, подробности которых, разумеется, нужно держать в секрете. Он также легко упоминает имена известных персон и влиятельных чиновников, говоря о них, как о близких приятелях или деловых партнерах. Знакомиться с женщинами аферисты этого типа предпочитают в модных кафе и ресторанах, на курортах и деловых мероприятиях. Неудивительно, что довольно быстро женщина приходит к мысли, что такой солидный человек вряд ли может иметь корыстные мотивы для общения с ней.
Проанализируй, как часто тебе приходится расплачиваться за щедрость мужчины. Многие брачные аферисты страдают «расстройствами памяти» и, отправляясь в ресторан, «забывают» дома бумажник и банковские карты.
Тебя должно насторожить, что новый ухажер не стесняется просить у тебя взаймы крупную сумму денег. Он может объяснять это тем, что ты тоже деловой человек и сумеешь понять его проблемы, или утверждать, что только тебе он готов довериться.
Остерегайся заманчивых бизнес-проектов, в которых он желает видеть тебя своим партнером. Такой солидный человек — и не нашел никого на эту роль, кроме любимой женщины?
«Мужик в доме»
Женщина, которая разрывается между работой и ребенком, далеко не всегда имеет возможность сесть и спокойно подумать, нет ли подвоха в том, что новый знакомый так активно настаивает на том, чтобы жить вместе. Разве плохо, когда появляется «мужик в доме», и краны перестают течь, а новые полки, не первый год стоящие в углу прихожей, наконец, повешены?
Ребенок получает мужское воспитание, и подруги перестают зудеть о том, что пора подумать о себе. Трудно подозревать кавалера в какой-либо корысти, если ты живешь небогато и не ждешь наследства от тетушки из Австралии. Однако это только кажется, будто с тебя нечего взять. А как же бесплатное жилье, чистые рубашки, вкусная еда, страстный секс, в конце концов? Для человека, не имеющего собственного жилья и желания работать, это совсем не мало.
Если мужчина не работает больше полугода при отсутствии в вашем регионе тотальной безработицы, он вполне может оказаться обыкновенным альфонсом. Как еще назвать человека, пренебрегающего «неинтересными» вакансиями, но не гнушающегося жить за чужой счет?
Не стоит доверять мужчине воспитание своих детей. Если он достаточно безответственно относится к собственной жизни, то и ребенка не сможет научить ничему хорошему. Более того, альфонсы часто злоупотребляют доверием не только женщин, но и их детей, представляя серьезную опасность.
Нередко кавалеры-домоседы, с энтузиазмом распоряжающиеся чужим хозяйством, делают это не только в обмен на кров и пищу, а прячутся от правоохранительных органов. Не стесняйся быть любопытной — расспроси мужчину о том, почему он не хочет лишний раз выходить из дома.
Охотники на романтичных натур
Ужин при свечах, кольцо в бархатной коробочке и другие атрибуты «правильного» предложения руки и сердца не оставляют других вариантов ответа, кроме согласия.
Как отказать мужчине, если он, встав на одно колено, говорит о любви так, как и не снилось сценаристам сериалов! Активное использование им комплиментов и знаков внимания выгодно отличает его от других кавалеров, способных лишь на «сердечки» в сообщениях. Охотники за романтичными женщинами устраивают засады на выставках, в театрах, парках или на живописных улицах. Бурно развивающийся роман не позволяет женщине трезво оценить человеческие качества ухажера и понять, где именно он работает, как живет, каково его прошлое. К тому же, мужчина крайне уклончиво отвечает на вопросы, успевая ввернуть очередной комплимент, после которого как-то неловко настаивать: «Да что обо мне говорить. Давай лучше о тебе — ты такой неординарный!» Но как бы красиво ни выглядели лепестки роз, рассыпанные от двери подъезда до твоей квартиры на 16 этаже, прежде чем ответить на предложение руки и сердца, задумайся о том, что ты знаешь о потенциальном муже.
Больше внимания обращай на его поступки, а не на слова. Брачные аферисты прекрасно владеют ораторским искусством и могут усыпить твою бдительность. Но сопоставляя красивые речи с делами, ты увидишь подвох. Например, ухажер утверждает, что мечтает представить тебя близким, но почему-то все откладывает твое знакомство с ними.
Подозрительно, если мужчина не вникает в суть твоих повседневных проблем, но оживляется при разговоре о зарплате, покупках, квартире, машине. Он рекомендует «своего» юриста или бухгалтера, которые помогут уладить дела, или сам рвется заняться ими. А вот твоя болезнь или просто плохое настроение не вызывают у него столь живого отклика.
Если мужчина делает предложение слишком быстро после знакомства и торопит тебя с регистрацией брака, лучше перестраховаться и подождать, чтобы узнать его получше. Изучи круг его знакомых, узнай, где он работает (доказательством правдивости его слов может быть, например, фото на сайте компании). Аферисты обычно объясняют свою поспешность избытком нежных чувств, а нежелание делиться подробностями жизни — тяжестью перенесенных испытаний, воспоминания о которых им не хочется ворошить.