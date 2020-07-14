Как не стать жертвой брачного афериста: четыре типа мужчин, которых нужно сразу отсекать

Проанализируй, как часто тебе приходится расплачиваться за щедрость мужчины. Многие брачные аферисты страдают «расстройствами памяти» и, отправляясь в ресторан, «забывают» дома бумажник и банковские карты.

Тебя должно насторожить, что новый ухажер не стесняется просить у тебя взаймы крупную сумму денег. Он может объяснять это тем, что ты тоже деловой человек и сумеешь понять его проблемы, или утверждать, что только тебе он готов довериться.

Остерегайся заманчивых бизнес-проектов, в которых он желает видеть тебя своим партнером. Такой солидный человек — и не нашел никого на эту роль, кроме любимой женщины?

«Мужик в доме»

Женщина, которая разрывается между работой и ребенком, далеко не всегда имеет возможность сесть и спокойно подумать, нет ли подвоха в том, что новый знакомый так активно настаивает на том, чтобы жить вместе. Разве плохо, когда появляется «мужик в доме», и краны перестают течь, а новые полки, не первый год стоящие в углу прихожей, наконец, повешены?

Ребенок получает мужское воспитание, и подруги перестают зудеть о том, что пора подумать о себе. Трудно подозревать кавалера в какой-либо корысти, если ты живешь небогато и не ждешь наследства от тетушки из Австралии. Однако это только кажется, будто с тебя нечего взять. А как же бесплатное жилье, чистые рубашки, вкусная еда, страстный секс, в конце концов? Для человека, не имеющего собственного жилья и желания работать, это совсем не мало.

Если мужчина не работает больше полугода при отсутствии в вашем регионе тотальной безработицы, он вполне может оказаться обыкновенным альфонсом. Как еще назвать человека, пренебрегающего «неинтересными» вакансиями, но не гнушающегося жить за чужой счет?

Не стоит доверять мужчине воспитание своих детей. Если он достаточно безответственно относится к собственной жизни, то и ребенка не сможет научить ничему хорошему. Более того, альфонсы часто злоупотребляют доверием не только женщин, но и их детей, представляя серьезную опасность.

Нередко кавалеры-домоседы, с энтузиазмом распоряжающиеся чужим хозяйством, делают это не только в обмен на кров и пищу, а прячутся от правоохранительных органов. Не стесняйся быть любопытной — расспроси мужчину о том, почему он не хочет лишний раз выходить из дома.

Охотники на романтичных натур

Ужин при свечах, кольцо в бархатной коробочке и другие атрибуты «правильного» предложения руки и сердца не оставляют других вариантов ответа, кроме согласия.

Как отказать мужчине, если он, встав на одно колено, говорит о любви так, как и не снилось сценаристам сериалов! Активное использование им комплиментов и знаков внимания выгодно отличает его от других кавалеров, способных лишь на «сердечки» в сообщениях. Охотники за романтичными женщинами устраивают засады на выставках, в театрах, парках или на живописных улицах. Бурно развивающийся роман не позволяет женщине трезво оценить человеческие качества ухажера и понять, где именно он работает, как живет, каково его прошлое. К тому же, мужчина крайне уклончиво отвечает на вопросы, успевая ввернуть очередной комплимент, после которого как-то неловко настаивать: «Да что обо мне говорить. Давай лучше о тебе — ты такой неординарный!» Но как бы красиво ни выглядели лепестки роз, рассыпанные от двери подъезда до твоей квартиры на 16 этаже, прежде чем ответить на предложение руки и сердца, задумайся о том, что ты знаешь о потенциальном муже.

Больше внимания обращай на его поступки, а не на слова. Брачные аферисты прекрасно владеют ораторским искусством и могут усыпить твою бдительность. Но сопоставляя красивые речи с делами, ты увидишь подвох. Например, ухажер утверждает, что мечтает представить тебя близким, но почему-то все откладывает твое знакомство с ними.

Подозрительно, если мужчина не вникает в суть твоих повседневных проблем, но оживляется при разговоре о зарплате, покупках, квартире, машине. Он рекомендует «своего» юриста или бухгалтера, которые помогут уладить дела, или сам рвется заняться ими. А вот твоя болезнь или просто плохое настроение не вызывают у него столь живого отклика.