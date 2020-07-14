Шесть вещей, которые мама не должна делать при детях

Мама для маленького ребенка — самый главный человек. Ведь она защитит, успокоит и приласкает. Малыш всегда уверен в том, что мама все делает правильно, что именно так и нужно. Она — главный авторитет. Ребенок старается перенимать ее поведение. Поэтому не стоит делать некоторых вещей, чтобы у чада не вызвать страх, отстраненность и разочарование.

«Тема очень важная. Ведь многие мамочки даже не задумываются над поступками, которые совершают на глазах у детей. Ниже рассмотрим, какие вещи необходимо прекратить делать, чтобы у малыша сформировалась здоровая психика», - говорит психолог Анна Гарш.

Обсуждать других

Что уж скрывать, молодые мамочки любят пообсуждать своих подруг, мужей, свекровей. Часто они недооценивают того факта, что дети молниеносно запоминают детали разговора. Происходят такие трагикомичные случаи, когда малыш буквально выпаливает при одной из обсуждаемых нелицеприятные вещи о ней. Ребенок-то останется не виноват. А вам придется краснеть! Такая же ситуация может повториться и в садике. Когда чадо найдет единомышленников и будет громко обсуждать остальных.

Нарушать правила

Если вы приучаете ребенка к определенным правилам поведения, то не нужно при нем же их нарушать. Даже если вы это сделали нечаянно, малыш точно запомнит. Тогда он подумает, что совсем не обязательно придерживаться того, что ему говорили взрослые. Сколько раз наверняка и вы тоже были свидетелем такой ситуации, когда мама переходила дорогу с малышом в неположенном месте. На что он возмущался, ведь она сама говорила, что так нельзя делать. Ребенок по примеру родителя рано или поздно поступит так же, и это может закончиться трагически.

Впадать в депрессию

Ребенок все время пытается познать мир. Поэтому постоянно задает взрослым вопросы. Так как у него тесная связь с матерью, он остро чувствует ее настроение. Если она игнорирует малыша или делится негативными мыслями, значит, не все в порядке. Он будет считывать ее закрытость как жестокость и несправедливость мира. Затем начнет транслировать это окружающим и тоже может впасть в апатию. Надо помнить, что психологу гораздо сложнее работать с ребенком. Тем более трудно разрешать такие серьезные проблемы, суть которых пока он не в силах осознать.

Обманывать

Такой подход может, как говорится, прокатить один-два раза. Но когда мама будет уличена ребенком в обмане, то он ей перестанет доверять. Может начать обманывать. Тогда будет непросто заново наладить контакт малыша с матерью. Поэтому говорите ему правду. Пусть она будет не очень приятная. Но вы поможете ему справиться с трудностями. К тому же с детства он будет воспитываться в реалиях, а не расти в розовых очках.

Повышать голос

Для малыша будет казаться странным, если мама с папой будут общаться на повышенных тонах. Но если такое будет регулярно повторяться, он решит, что это вполне естественно и вообще так должно быть. Поэтому ребенок будет закатывать истерики на каждом шагу. Потом мамы удивляются, почему на поведение их детей жалуются родители сверстников, воспитатели и учителя.

Терпеть унижения