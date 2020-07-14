Рецепт рыбы, запеченной с помидорами и сыром в духовке

Рыбная запеканка в духовке с помидорами, зеленью и сыром – вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Для запеканки желательно выбирать нежирные сорта рыбы. Если у вас есть маленькие порционные формочки, приготовьте блюдо в них.

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600-700 г белой рыбы

50-70 г твердого сыра

1-2 помидора

3-4 ст. л. сметаны

3-4 зубчика чеснока

1 пучок зелени петрушки

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Приготовление

Филе рыбы нарезать на куски среднего размера. Посолить, поперчить и выложить в форму для запекания. После этого хорошо смазать сметаной.

Чеснок мелко порубить и посыпать им рыбу, смазанную сметаной.

Помидоры помыть, вырезать плодоножки и нарезать в виде кружочков. Выложить их сверху на рыбу, посолить.

Натереть твердый сыр на крупной терке, а зелень мелко порубить ножом. После этого смешать в мисочке сыр и зелень.

Посыпать смесью сыра и зелени нарезанные помидоры. После этого отправить форму с рыбой в духовку, разогретую до 180 ºС. Запекать около 30 минут – сыр должен расплавиться, а сверху образоваться аппетитная корочка.

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