Солнце может нанести ущерб вашей коже и вызвать ее старение: как себя защитить?

По словам консультанта по косметике аптек Benu Креэте Пыльме, главное негативное влияние солнечного излучения на кожу выражается в ее преждевременном старении, солнечных ожогах и увеличением риска возникновения рака кожи. «UVA-лучи проникают в глубокие кожные слои, провоцируя старение кожи. А из-за UVB-лучей возникают солнечные ожоги, генные мутации и пигментация. Так что можно сказать, что у солнца сильное влияние на старение кожи, а также оно может нанести ей другой ущерб», - поясняет Пыльме и добавляет, что у некоторых людей солнце может вызвать и аллергическую реакцию.

По ее словам, солнце представляет наибольшую опасность для младенцев и маленьких детей, чья кожа нежнее, чем у взрослых людей. Найдены закономерности в том, что полученный в детстве солнечный ожог повышает риск возникновения рака кожи в более старшем возрасте.

Также солнечные лучи сильно влияет на тех, у кого солнечная аллергия, нежная или же чувствительная кожа. «С солнечным излучением должны быть осторожны и те люди, которые принимают фоточувствительные лекарства или же кто проходит интенсивные косметические процедуры – например, химическую чистку. Также осторожность должны проявлять беременные», - предупреждает Пыльме. «Но также необходимо помнить о том, что защита от солнца важна даже с нормальной и не проблемной кожей, и в любом возрасте».

Подберите подходящее средство защиты

Для того, чтобы защитить кожу, необходимо подобрать подходящее средство защиты. Пыльме советует при выборе солнцезащитного крема приобретать крем с широким спектром защиты, который защищает как от UVB-, так и от UVA-лучей. «Также он должен подходить к типу кожи – для жирной кожи больше подходит эмульсии или кремы с гелевой текстурой, а для сухой и чувствительной кожи – с кремовой текстурой, которые также увлажняют кожу», - советует консультант.

В солнцезащитных кремах используются физические и химические фильтры – часто вместе. Распространенные физические фильтры – это оксид цинка и оксид титана, которые отражают солнечные лучи от кожи, не давая им проникнуть. «Стоит знать, что физические фильтры оставляют на коже легкий белый слой. Химические фильтры от солнца впитываются в кожу и поглощают UV-лучи», - поясняет Пыльме.

В защите от солнца нуждается вся семья

Для младенцев и детей необходимо подбирать специальные товары, соответствующие возрасту. «Обязательно подбирайте крем в соответствии с возрастом ребенка. Многие кремы можно использовать с 3 лет, а специальные кремы для младенцев можно использовать с трех месяцев», - говорит Пыльме.

Она советует для ребенка подбирать крем с защитным фактором SPF 50. «Помимо солнцезащитных средств нужно обязательно использовать головной убор и одежду. Младенцев и детей младше трех лет нельзя держать под прямыми солнечными лучами, и ребенка нельзя надолго оставлять под солнцем», - подчеркивает Пыльме.

Для обеспечения достаточной защиты важно наносить крем на кожу в достаточном количестве и прикрывать. «Часто забывают наносить крем на спину, внутреннюю сторону рук, тыльные стороны ладони и ступни. Не стоит забывать и про линию корсажа и ушные раковины», - говорит Пыльме. Крем необходимо наносить на кожу минимум за 20 минут до выхода на солнце, чтобы он начал действовать.

Частоту нанесения крема показывает число SPF на упаковке. 1 SPF – это 15-20 минут защиты. Например, крем 30 SPF защищает кожу 450 минут или же около 7 часов. «Но при этом крем необходимо обновить после нахождения в воде, сильного потения или обтирания полотенцем, даже если крем заявлен водоустойчивым. Обтирание же стирает крем с кожи, что уменьшает защиту», - говорит Пыльме. «Те, у кого очень светлая и чувствительная кожа, могут обновлять крем каждые два часа, чтобы обеспечить максимальную защиту».

При солнечном ожоге нужна тень

«Если кожа несмотря на применение солнцезащитного крема все же получила ожог, нужно прежде всего уйти в тень и начать охлаждение кожи», - советует Пыльме. Для этого подойдет прохладная вода и в случае легких ожогов – специальный крем после загара. Как кремы, так и аэрозоли охлаждают и успокаивают кожу, и помогают продлить загар.