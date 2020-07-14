Освежающий коктейль с лаймом и водкой

Лету однозначно подходят легкие и освежающие коктейли, которым легкий пьянящий эффект добавляют крепкие напитки хорошего качества, делится портал rus.tvnet.lv.
Предлагаем вашему вниманию рецепт летнего, утонченного и быстрого в приготовлении коктейля с лаймом. Напиток придется по вкусу как дамам, так и мужчинам и послужит отличным решением в моменты, когда хочется насладиться чем-то необычным.
Ингредиенты (на 2 больших бокала):
- 200 мл охлажденной качественной водки;
- 250 мл охлажденного ананасового сока;
- 250-500 мл газированной воды или имбирного пива;
- половинка лайма;
- лед;
- мята.
Приготовление
- Сок лайма выжать в шейкер, добавить ананасовый сок и водку, тщательно потрясти щейкер и наполнить бокалы.
- Добавить лед, газированную воду или имбирное пиво - количество определить самостоятельно, пробуя напиток.
- Украсить мятой и подавать охлажденным.