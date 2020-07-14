Освежающий коктейль с лаймом и водкой

Предлагаем вашему вниманию рецепт летнего, утонченного и быстрого в приготовлении коктейля с лаймом. Напиток придется по вкусу как дамам, так и мужчинам и послужит отличным решением в моменты, когда хочется насладиться чем-то необычным.