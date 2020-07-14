Лучший папа по знаку Зодиака

5 МЕСТО — ОВЕН

Мужчина-Овен может долгое время не задумываться о детях, но поняв однажды, что он хочет быть отцом, сосредоточится с огромным удовольствием на этом. Будет ждать, будет настаивать (в случае, если вторая половинка не хочет), будет делать все возможное, чтобы стать образцом. Друзья и компании уйдут на второй план с появлением малыша, а Папа будет безгранично счастлив.

4 МЕСТО — ЛЕВ

Львы обожают своих детей. Они труженики на работе, а дома, где их ждут дети, просто не перестанут удивлять. Лев всегда в ответе за семью, он стремится оградить детей от всех проблем, предпочитает стать другом в первую очередь. Для Льва важно гордиться своими детьми, поэтому не жалея сил и времени, он будет вкладывать душу в воспитание.

3 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Стрельцы могут вести себя по-разному. Но типичные представители знака, осознав, что дети — это их продолжение, способны свернуть горы. Для мужчины-Стрельца очень важно испытывать самые нежные чувства, даже если вам эту тайну он не откроет. Стоит присмотреться внимательнее, тогда вы увидите, что за любовь ребенка, он готов отдать многое. Он меняется сам, меняет мир вокруг себя и бесконечно заботлив.

2 МЕСТО — БЛИЗНЕЦЫ

Отвественности Близнецам не занимать. Они знают, что больше обязанностей, чем прав. Папа-Близнец (даже при возможной внешней строгости), живет именно семьей и детьми. Всеми его действиями руководит желание обеспечить достойное будущее. Вместе проводить время, шутить, общаться, развлекаться, спорить — это все про них.

1 МЕСТО — ТЕЛЕЦ

Основательные, ко всему подходят с точки зрения «техзадания» — кормление по часам, развивающие игры, обучение. У Тельца все должно быть в соответствии с возрастом и развитием. С годами планы растут, но главный: «ориентируемся на лидера и опережаем его».