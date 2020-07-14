Кольцо — страсть, цепочка — сила: что значат ваши украшения

Тайные знаки: почему мы любим украшать себя?

Люди носили украшения с доисторических времен. Поводов для этого всегда было много: любовь к красивым вещам, демонстрация статуса, религиозные традиции, семейные праздники и значимые события.

Большая часть украшений бесполезна по своей сути: они не греют, цепляются за одежду, мешают в движении. Но именно эта нецелесообразность помогает ярче проявить наши неосознанные потребности. Чаще всего это касается невысказанных эротических желаний.

Человек, который хочет реализовать свою сексуальность, скорее всего, отдаст предпочтение ярким, необычным и экстравагантным ювелирным изделиям или бижутерии. Для женщин это будут крупные, заметные украшения на груди, запястьях, выразительно-броские кольца. Мужчины же выберут кожаные или стальные браслеты.

Язык для посвященных: как «читать» украшения?

Каждый человек пытается выразить и подчеркнуть свою личность с помощью аксессуаров, и здесь очень важно обращать внимание на детали. Например, одну и ту же цепочку можно носить разными способами. И смысл заложенного в ней послания будет каждый раз другим. Если мы говорим о кольцах, имеет значение, на каком пальце владелец носит это украшение. Оно расположено в одиночестве или рядом есть соседи?

Например, некрупные, не мешающие в быту ювелирные изделия на безымянном пальце говорят о традиционных отношениях со своим партнером. Если же кольцо большое, со сложным декором, заметное издалека, скорее всего, владелец обладает бурным темпераментом и вполне может устраивать сцены своему избраннику.

Если этот же аксессуар окажется на среднем пальце, то все указанные характеристики владельца усиливаются. Кольцо на указательном пальце расскажет о самоуверенности человека, его стремлении к власти и доминированию.

Человек, который хочет реализовать свою сексуальность, скорее всего, отдаст предпочтение ярким, необычным и экстравагантным ювелирным изделиям или бижутерии

Мизинец относится к своеобразным аутсайдерам, способным быстро сменить позицию. Такое «свободомыслие», подчеркнутое украшением, свойственно своенравным и капризным людям. Аксессуар может означать желание «уйти в сторону» как в духовном, так и в эротическом контексте. Некоторые люди носят кольца на «крайнем» пальце, чтобы подчеркнуть свою особенную позицию в обществе.

Девушки, надевающие сразу несколько необычных колец на мизинец, открыты для новых впечатлений. Они вполне могут быть заинтересованы в освоении незнакомого опыта, в том числе и эротического. Традиционные перстни и крупные кольца на мизинцах выражают претензию на особую значимость в обществе.

Цепочки на девичьем и женском запястье говорят о готовности к романтическому знакомству. Но тут стоит оговориться: многие мужчины подсознательно воспринимают этот аксессуар как символ покорности. Однако не все дамы знают об этом и готовы соответствовать такому представлению о себе.

Одна массивная или несколько обычных цепочек на шее говорят о сложном, запутанном внутреннем мире владельца. Такая многослойность мышления иногда может проявляться наличием сразу нескольких сексуальных партнеров одновременно. Но при этом в голове у человека будет образ единственного, идеального избранника.

Цепочка в районе талии говорит о смелости своей владелицы, ее чувственности и открытости к новым чувственным экспериментам.

С помощью украшений можно показать свою готовность к новым отношениям, экспериментам, в том числе и сексуальным

Отсутствие украшений

Некоторые люди предпочитают вообще не использовать никаких традиционных аксессуаров. Но чаще всего это связано с внешними ограничениями или запретами: дресс-кодом, религиозными табу. У женщин отказ от украшений обычно связан с периодом депрессии, моментом расставания с партнером или разочарованием в отношениях.