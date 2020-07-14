ТОП-7 фраз, которые мужчины чаще хотят слышать от женщин

«Я горжусь тобой»

Любая уважающая себя женщина, которая хочет сохранить хорошие отношения, обязательно будет говорить это, когда он сделал что-то хорошее или приятное. Покажите ему, что вы чувствуете.

«Я тебя хочу»

Нас воспитывали, что так говорить нельзя, что свои чувства сексуальные надо сдерживать. Но для мужчины это очень важно слышать. Пусть это будет сказано игриво, к примеру, «Я вижу тебя и теряю голову». Вы показываете, что вы эмоционально теплы и испытываете к мужчине сексуальное влечение. Мужчинам, поверьте, это очень важно и он для вас, к примеру, привлекателен. Вы чувствуете его так, вот и скажите ему об этом.

«С тобой я чувствую себя защищенной»

Самая базовая потребность мужчины — быть защитником для своей женщины, поэтому, когда вы скажете «Я с тобой чувствую себя защищенной», мужчина будет вам сказочно за это благодарен». Потому что на глубинном уровне это закрывает его потребность защищать, включается мужская энергия. Ему надо это слышать. Обязательно говорите ему этот комплимент чаще, что, дорогой, с тобой я чувствую себя защищенной.

«Я тебе доверяю»

Фраза «Я тебе доверяю» говорит о том, что вы своим доверием поддерживаете его на всех его путях и решениях. Если он ошибся, скажите «Ну, ничего, бывает, в следующий раз сделаешь лучше». В психике у мужчин внедрено, что «Я сильный, я принимаю решения», и женщина должна им верить и доверять. Очень важно слышать это мужчине. Например, мужчина хочет что-то купить: машину, путешествие или на работе принять какое-то важное решение. Вы скажите: «Дорогой, у тебя все получится, я тебе доверяю, я знаю, что все будет наилучшим образом». Он вам будет сказочно благодарен за это и такую женщину никогда не оставит и не променяет ни на кого.

«Ты у меня настоящий мужчина»

Фразу «Ты у меня настоящий мужчина» тоже очень важно слышать, потому что мужчина чувствует, что вы в него верите и у него будет формироваться то, что рядом с ним правильная женщина. Найдите, пожалуйста, время, когда сможете эту фразу сказать.

«Ты делаешь меня счастливой»

Еще очень уникальная фраза «Ты делаешь меня счастливой», можно даже поблагодарить его за это. Например, «Благодарю, я с тобой чувствую себя очень счастливой. Ты делаешь меня счастливой». Это успокаивает мужчину, что он на верном пути. Говорите, что вы чувствуете, что вам приятно рядом с ним. Вы же знаете, если вы счастливы, то и мужчина рядом с вами будет чувствовать себя счастливым.

«Что бы я без тебя делала»