12 привычек искренних людей, к которым вы должны стремиться

Поскольку искренние люди не гоняются за вниманием, им незачем хвастаться. Они знают, что если говорить дружелюбно, уверенно и лаконично, то окружающие будут более внимательными к тому, что они хотят сказать, и более открытыми к беседе, чем во всех остальных случаях.

2. Они никого не осуждают.

Искренние люди отличаются открытостью разума, что делает их доступными и интересными для окружающих. Никому не захочется общаться с человеком, у которого заранее сформировано свое мнение и который не желает слушать собеседника.

Открытость разума чрезвычайно важна на рабочем месте, поскольку доступность здесь предполагает, что человек открыт для новых идей и помощи. Чтобы избавиться от предубеждений и критики, вам необходимо посмотреть на мир глазами других людей. Это не означает, что вы должны верить в то, во что верят остальные, или вести себя так же, как они. Вы просто воздерживаетесь от осуждения окружающих достаточно долго, чтобы понять, что ими движет на самом деле. Только так можно позволить им быть теми, кем они есть.

3. Они сами прокладывают свой путь.

Искренние люди не черпают свое чувство счастья и удовлетворения из мнений других людей. Это дает им свободу следовать за стрелкой своего внутреннего компаса. Им известно, кто они, а потому им незачем притворяться кем-то другим. Их направление исходит у них изнутри, основываясь на принципах и ценностях. Они делают то, что считают правильным, а потому не обращают внимания, если кому-то это не нравится.

4. Они щедры и великодушны.

Всем нам приходилось работать с людьми, которые постоянно что-то утаивают, будь то сведения или ресурсы. Они действуют так, словно боятся, что вы затмите их, стоит вам получить доступ ко всему необходимому для выполнения работы. Искренние люди всегда щедры в своих ресурсах и информации с теми, кого знают. Будучи командными игроками, они хотят, чтобы вы добивались хороших результатов. А еще они никогда не беспокоятся, что ваш успех может как-то повлиять на их репутацию. На самом деле, они искренне верят, что ваш успех это и их успех тоже.

5. Они относятся с уважением к каждому.

Искренние люди всегда неизменно тактичны и уважительны, несмотря на то, с кем им приходится иметь дело: со своим самым большим клиентом или официантом в ресторане. Они понимают, что их отношение к людям, с которыми они разделяют обед, не значит ровным счетом ничего, если те увидят, как грубо они обращаются с окружающими. Искренние люди относятся с уважением абсолютно ко всем, потому что знают, что они ничем не лучше остальных.

Счастливая жизнь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

6. Материальные вещи не являются источником их мотивации.