12 привычек искренних людей, к которым вы должны стремиться

Искренние люди оказывают положительное влияние на каждого, с кем у них пересекаются пути, передает развлекательное издание «Клубер».
В статье, опубликованной ранее на LinkedIn Pulse, доктор Тревис Бредберри рассказывает об уникальных чертах характера, которые позволяют этим людям излучать энергию и уверенность в себе.
Существует множество исследований, результаты которых говорят об огромном влиянии эмоционального интеллекта (ЭИ) на производительность труда человека. Так, компания TalentSmart проанализировала данные об уровне эмоционального интеллекта более миллиона людей и обнаружила, что его наличие в 58% случаев определяет успешность сотрудников на любой работе.
Так, люди с высоким уровнем ЭИ зарабатывают на 29 тысяч долларов в год больше, чем те, у кого этот уровень низкий. У 90% всех испытуемых с самыми выдающимися показателями в работе наблюдается очень высокий уровень ЭИ. Его повышение всего на 1 пункт равняется прибавке к зарплате в 1300 долларов. И таких примеров можно привести очень много. Скажем так, эмоциональный интеллект это довольно эффективный способ сосредоточить вашу энергию на чем-то одном и достигнуть в этом потрясающих результатов.
Но не все так просто. Если вы не будете при этом искренними, то никакой эмоциональный интеллект не вам поможет.
Недавнее исследование, проведенное учеными из Бизнес-школы Фостера в Вашингтонском университете, показало, что люди не склонны принимать на веру демонстрацию человеком его эмоционального интеллекта. Они относятся к этому с огромной долей скептицизма. Им хочется не просто видеть признаки наличия ЭИ, но и знать наверняка, что эти признаки настоящие, а сами эмоции – искренние.
По словам автора исследования Кристины Фонг, ваши коллеги по работе это не просто бессмысленные автоматы. Они думают об эмоциях, которые видят, и им не все равно, что ваши эмоции неискренние или являются инструментом манипуляции.
В ходе того же исследования было обнаружено, что искренние лидеры намного эффективнее в мотивации подчиненных, поскольку прививают коллективу дух доверия и уважения не только своими словами, но и действиями. Многие руководители говорят, что высоко ценят аутентичность, но лишь искренние лидеры готовы ежедневно подтверждать свои слова поступками.
Недостаточно просто для видимости пытаться демонстрировать качества, свидетельствующие о наличии эмоционального интеллекта. Вы должны быть искренними. А проверить степень своей искренности можно с помощью сравнения собственного поведения и поведения других людей, в искренности которых не возникает сомнений. Предлагаем вам ознакомиться с 12 качествами искренних людей и посмотреть, отвечаете ли вы им.
«Аутентичность требует определенного уровня уязвимости, открытости и целостности», – Джанет Луиз Стивенсон.
1. Искренние люди не пытаются понравиться людям.
Искренние люди такие, какие они есть. Они знают, что кому-то нравятся, а кому-то нет. И для них это вполне нормально. Нет, им все равно, просто такие личности не позволяют чужой антипатии помешать им поступить правильно. Они готовы к принятию нестандартных решений и отстаивают непопулярные мнения, если это необходимо.
Поскольку искренние люди не гоняются за вниманием, им незачем хвастаться. Они знают, что если говорить дружелюбно, уверенно и лаконично, то окружающие будут более внимательными к тому, что они хотят сказать, и более открытыми к беседе, чем во всех остальных случаях.
2. Они никого не осуждают.
Искренние люди отличаются открытостью разума, что делает их доступными и интересными для окружающих. Никому не захочется общаться с человеком, у которого заранее сформировано свое мнение и который не желает слушать собеседника.
Открытость разума чрезвычайно важна на рабочем месте, поскольку доступность здесь предполагает, что человек открыт для новых идей и помощи. Чтобы избавиться от предубеждений и критики, вам необходимо посмотреть на мир глазами других людей. Это не означает, что вы должны верить в то, во что верят остальные, или вести себя так же, как они. Вы просто воздерживаетесь от осуждения окружающих достаточно долго, чтобы понять, что ими движет на самом деле. Только так можно позволить им быть теми, кем они есть.
3. Они сами прокладывают свой путь.
Искренние люди не черпают свое чувство счастья и удовлетворения из мнений других людей. Это дает им свободу следовать за стрелкой своего внутреннего компаса. Им известно, кто они, а потому им незачем притворяться кем-то другим. Их направление исходит у них изнутри, основываясь на принципах и ценностях. Они делают то, что считают правильным, а потому не обращают внимания, если кому-то это не нравится.
4. Они щедры и великодушны.
Всем нам приходилось работать с людьми, которые постоянно что-то утаивают, будь то сведения или ресурсы. Они действуют так, словно боятся, что вы затмите их, стоит вам получить доступ ко всему необходимому для выполнения работы. Искренние люди всегда щедры в своих ресурсах и информации с теми, кого знают. Будучи командными игроками, они хотят, чтобы вы добивались хороших результатов. А еще они никогда не беспокоятся, что ваш успех может как-то повлиять на их репутацию. На самом деле, они искренне верят, что ваш успех это и их успех тоже.
5. Они относятся с уважением к каждому.
Искренние люди всегда неизменно тактичны и уважительны, несмотря на то, с кем им приходится иметь дело: со своим самым большим клиентом или официантом в ресторане. Они понимают, что их отношение к людям, с которыми они разделяют обед, не значит ровным счетом ничего, если те увидят, как грубо они обращаются с окружающими. Искренние люди относятся с уважением абсолютно ко всем, потому что знают, что они ничем не лучше остальных.
6. Материальные вещи не являются источником их мотивации.
Для поднятия настроения искренним людям не нужны блестящие и модные вещички. И дело не в том, что они считают неправильным ходить по магазинам и покупать себе самые последние и лучшие вещи, чтобы продемонстрировать свой статус. Просто счастье для них заключается в другом – оно исходит изнутри и вызвано более простыми факторами: дружбой, семьей и смыслом, которые вместе делают жизнь богаче.
7. Они надежны.
Всех нас притягивает к искренним людям, потому что им можно доверять. Согласитесь, очень сложно симпатизировать человеку, если вы не знаете, кто он и что чувствует. Слова искренних людей соответствуют их мыслям, и если они что-то обещают, то обязательно сдержат обещание. Вы никогда не услышите от них фраз вроде: «Ну, я сказал это, чтобы побыстрее закончить собрание». Вы знаете, что если они что-то говорят, значит, искренне в это верят.
8. Они – «толстокожие» люди.
У искренних людей очень высокий уровень самовосприятия, поэтому они не бегают вокруг в поисках врагов. Если кто-то критикует их идеи, они не воспринимают это как личное оскорбление. И им не нужно торопиться с выводами, обижаться или планировать свою месть. Они способны объективно оценить негативную но конструктивную обратную связь, принять то, что срабатывает, а все остальное без обид отбросить в сторону.
9. Они могут отложить телефон в сторону.
Ничто не отталкивает человека сильнее, чем ваша переписка по телефону во время разговора и беглый взгляд на экран. Когда искренний человек с кем-то разговаривает, он сосредотачивает на этом всю свою энергию. Общение с людьми становится намного приятнее и эффективнее, когда вы полностью в него погружаетесь. А если вы бросаете собеседнику короткие роботизированные фразы, уставившись в телефон, это переводит его разум в режим автопилота и предотвращает установление между вами какой-либо связи. Искренние люди могут налаживать прочный контакт даже во время непродолжительных повседневных бесед. Их неподдельный интерес к другим людям позволяет им с легкостью задавать правильные вопросы и отвечать на важные вещи о жизни собеседника, которыми он с ними делится.
10. Ими движет не эго.
Решения искренних людей никак не связаны с их эго, потому что они не нуждаются в восхищении окружающих, чтобы почувствовать себя хорошо. Аналогично, у них нет нужды быть в центре внимания или приписывать себе чужие достижения. Они просто делают то, что должны, не говоря при этом: «Эй, посмотрите на меня!».
11. Им чуждо лицемерие.
Искренние люди следуют своим принципам. Они не будут говорить вам одно, а затем делать то, что противоречит сказанному. По большей части это объясняется их самосознанием. Многие лицемеры даже не замечают собственных ошибок. Они слепы по отношению к своим слабостям. Искренние же люди, наоборот, сначала решают свои проблемы.
12. Они никогда не хвастаются.
У всех нас был коллега на работе, который просто не мог не говорить о себе и свои достижениях. А вы задумывались, зачем он это делал? Такие люди хвастаются из-за своей неуверенности в себе и беспокойства о том, что если они не укажут на собственные успехи, их попросту никто не заметит. Искреннему человеку незачем хвастаться. Он уверен в себе, но при этом отлично понимает, что если вы заняты действительно важным делом, то оно говорит само за себя, независимо от того, как много людей его замечают или ценят.
Искренние люди знают, кто они такие. И они достаточно уверены в себе, чтобы чувствовать себя комфортно на своем месте. Они – приземленные личности, которые живут настоящим, не пытаясь выяснить чужие планы и не беспокоясь о своих собственных.