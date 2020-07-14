НАКОНЕЦ-ТО ⟩ Названо идеальное время для фастфуда при похудении

Диетолог уточнила, что не существует универсального для всех свода правил. Каждый человек должен подходить к вопросам питания индивидуально, учитывая свой возраст, скорость обмена веществ и образ жизни.

Ранее диетолог из Австралии раскрыла шесть секретов похудения и удержания нужного веса. Она советует не пытаться заедать стресс, больше есть салаты или овощи и сокращать количество потребляемых полуфабрикатов. Также она рекомендует больше двигаться, пить воду до и во время приема пищи и питаться вдумчиво.