Как замариновать идеальный шашлык: никакого кефира, вина и минералки – все предельно просто

Сегодня уже невозможно представить пикник без шашлыка. Замариновать мясо необходимо заранее. Все что тебе необходимо – это большое количество лука, душистые специи, соль, перец и полиэтиленовый пакет. Все предельно просто и никакого кефира, минералки и красного вина.

Ингредиенты:

Свиные ребра - 1,5 кг

Свиная вырезка - 1,5 кг

Лук - 1 кг

Соль - по вкусу

Черный перец (молотый) - по вкусу

Сушеный базилик - по вкусу

Способ приготовления:

Очистите вырезку от пленки. Нарежьте ее на порционные кусочки.

Нарезать мясо. Кусочки не должны быть маленькими или тонкими, иначе мясо не будет сочным.

Натрите мясо специями со всех сторон.

Очистите лук. Нарежьте овощ полукольцами. Высыпьте лук в пакет и хорошенько разомните.

Добавьте в тот же пакет мясо. И еще раз все хорошенько смешайте.

Свяжите пакет и отправьте в холодильник на 12 часов.