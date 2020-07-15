АНГЕЛ ВОПЛОТИ ⟩ 18-летняя дочь Климовой снялась в нежной фотосессии. Прочувствуйте эту атмосферу!

В кадре девушка позирует в белом платье с оголенными плечами, с венком из ромашек на голове и с книгой в руках. «В ожидании результатов ЕГЭ по литературе», — пошутила в подписи к одному из снимков Лиза.

Подписчикам Хорошиловой романтическая съемка пришлась по душе, они сравнили девушку с ангелом и принцессой. «Просто принцесса», «Вы очень красивая девушка! Как и мама! Удачи с литературой», «Богемная», «Муза России», «Тургеневская барышня», «Очень похожа на маму», «Белый ангелочек с русской душой», «Красота неземная!», «Очень красивая», — восхитились красотой Лизы пользователи сети.

Напомним, что Елизавета — старшая дочь 42-летней Климовой, которую актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, нынешним мужем актрисы Елены Бирюковой. В сети нередко обсуждают маму и дочь, отмечая их схожесть.