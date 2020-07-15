Ср, 15.07.2020

Стоит ли так бояться кондиционеров и вентиляторов и как охладиться без них

Жара. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Спасаться от жары можно очень доступными способами — перечислим самые действующие. Но так ли плохо просто включить кондиционер?

Сегодня для охлаждения мы, прежде всего, взываем к помощи техники. И если кондиционеры есть не везде, то вентилятор — очень доступный прибор. Однако в последнее время и кондиционеров, и вентиляторов многие боятся — якобы они вредны для здоровья, пишет «Лиза». Так ли это? Что вреднее — кондиционер или вентилятор? И как действительно можно охладиться без любых приборов?

Чем опасна охлаждающая техника

Самый высокий риск использования любых охлаждающих приборов — cоздание слишком большого перепада температур — из жары в сильную прохладу. Наш организм просто не приспособлен к такому перепаду, что сильно повышает риск простудных заболеваний.

Еще одна проблема возникает, когда ты в течение длительного времени сидишь под потоком холодного воздуха — воспаление мышц. Они становятся буквально каменными, тебе больно двигаться и касаться их.

Кроме того, можно получить целый набор бактерий, которые вызывают самые разные заболевания.

Что вреднее — вентилятор или кондиционер

Кондиционер эффективнее, потому что им действительно можно охладить помещение, вентилятор просто освежит воздух там, где дует, но общей прохлады не создаст. И это намного безопаснее для здоровья.

А еще именно кондиционер (особенно в общественных местах) опасен бактериями, которые копятся в его фильтре. У вентилятора такой проблемы нет. Но если регулярно чистить фильтр кондиционера, опасность бактерий будет сведена к минимуму.

Как охладиться без техники

1. Пей воду

В жару необходимо пить еще больше воды, чем обычно. Однако не думай, что чем холоднее она будет, тем лучше. Напротив, ледяная вода повышает температуру тела, так как организм для согревания включает дополнительную энергию. А вот прохладная вода очень освежит.

2. Пей чай

Горячие напитки улучшают теплообмен, способствуют выходу пота, который и освежает тело. Но поскольку с потом из организма выходит жидкость, нужно постоянно пополнять ее запасы.

Важно помнить, что горячие напитки очень эффективны для охлаждения, но только если влажность воздуха не слишком высокая. В этом случае помогут прохладные.

3. Поставь запястья под струю воды

Эта нехитрая процедура охлаждает основные вены, от этого охлаждается и все тело. Делай ее регулярно, примерно раз в час, в течение 1 минуты.

4. Приготовь тазик с водой

Периодически на 5 минут окунай в него руки или ноги — что удобнее. Можно просто брызгать водой на лицо.

5. Приложи мокрую ткань

В Древнем Египте для защиты от жары заматывались в мокрую простыню, так даже спали по ночам. Мы не призываем спать на влажных простынях, но смачивать холодной водой полотенце, платок, любую удобную ткань и прикладывать ее к голове и лицу — очень действенный метод.

6. Принимай прохладный душ

Не ледяной, а терпимый прохладный. Если есть возможность, делай это регулярно, если нет, то хотя бы утром и перед сном. Только не стой под водой дольше 5 минут.

7. Закрой окна и шторы

Если воздух за окном прохладнее, чем в помещении, можно открыть окна, устроив свободный продув воздуха. Если же на улице жарко, внутри от открытых окон будет только жарче.

Шторы помогут снизить жар от солнца — чем плотнее они будут, тем лучше.

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