Стоит ли так бояться кондиционеров и вентиляторов и как охладиться без них

Спасаться от жары можно очень доступными способами — перечислим самые действующие. Но так ли плохо просто включить кондиционер?
Сегодня для охлаждения мы, прежде всего, взываем к помощи техники. И если кондиционеры есть не везде, то вентилятор — очень доступный прибор. Однако в последнее время и кондиционеров, и вентиляторов многие боятся — якобы они вредны для здоровья, пишет «Лиза». Так ли это? Что вреднее — кондиционер или вентилятор? И как действительно можно охладиться без любых приборов?
Чем опасна охлаждающая техника
Кроме того, можно получить целый набор бактерий, которые вызывают самые разные заболевания.
Что вреднее — вентилятор или кондиционер
Кондиционер эффективнее, потому что им действительно можно охладить помещение, вентилятор просто освежит воздух там, где дует, но общей прохлады не создаст. И это намного безопаснее для здоровья.
А еще именно
Как охладиться без техники
1. Пей воду
В жару необходимо пить еще больше воды, чем обычно. Однако не думай, что чем холоднее она будет, тем лучше. Напротив,
2. Пей чай
Горячие напитки улучшают теплообмен, способствуют выходу пота, который и освежает тело. Но поскольку с потом из организма выходит жидкость, нужно постоянно пополнять ее запасы.
Важно помнить, что
3. Поставь запястья под струю воды
Эта нехитрая процедура охлаждает основные вены, от этого охлаждается и все тело. Делай ее регулярно, примерно раз в час, в течение 1 минуты.
4. Приготовь тазик с водой
Периодически на 5 минут окунай в него руки или ноги — что удобнее. Можно просто брызгать водой на лицо.
5. Приложи мокрую ткань
В Древнем Египте для защиты от жары заматывались в мокрую простыню, так даже спали по ночам. Мы не призываем спать на влажных простынях, но смачивать холодной водой полотенце, платок, любую удобную ткань и прикладывать ее к голове и лицу — очень действенный метод.
6. Принимай прохладный душ
Не ледяной, а терпимый прохладный. Если есть возможность, делай это регулярно, если нет, то хотя бы утром и перед сном. Только
7. Закрой окна и шторы
Если воздух за окном прохладнее, чем в помещении, можно открыть окна, устроив свободный продув воздуха.
Шторы помогут снизить жар от солнца — чем плотнее они будут, тем лучше.