Стоит ли так бояться кондиционеров и вентиляторов и как охладиться без них

Сегодня для охлаждения мы, прежде всего, взываем к помощи техники. И если кондиционеры есть не везде, то вентилятор — очень доступный прибор. Однако в последнее время и кондиционеров, и вентиляторов многие боятся — якобы они вредны для здоровья, пишет «Лиза». Так ли это? Что вреднее — кондиционер или вентилятор? И как действительно можно охладиться без любых приборов?

Чем опасна охлаждающая техника

Самый высокий риск использования любых охлаждающих приборов — cоздание слишком большого перепада температур — из жары в сильную прохладу. Наш организм просто не приспособлен к такому перепаду, что сильно повышает риск простудных заболеваний.

Еще одна проблема возникает, когда ты в течение длительного времени сидишь под потоком холодного воздуха — воспаление мышц. Они становятся буквально каменными, тебе больно двигаться и касаться их.

Кроме того, можно получить целый набор бактерий, которые вызывают самые разные заболевания.

Что вреднее — вентилятор или кондиционер

Кондиционер эффективнее, потому что им действительно можно охладить помещение, вентилятор просто освежит воздух там, где дует, но общей прохлады не создаст. И это намного безопаснее для здоровья.

А еще именно кондиционер (особенно в общественных местах) опасен бактериями , которые копятся в его фильтре. У вентилятора такой проблемы нет. Но если регулярно чистить фильтр кондиционера, опасность бактерий будет сведена к минимуму.

Как охладиться без техники

1. Пей воду

В жару необходимо пить еще больше воды, чем обычно. Однако не думай, что чем холоднее она будет, тем лучше. Напротив, ледяная вода повышает температуру тела , так как организм для согревания включает дополнительную энергию. А вот прохладная вода очень освежит.

2. Пей чай

Горячие напитки улучшают теплообмен, способствуют выходу пота, который и освежает тело. Но поскольку с потом из организма выходит жидкость, нужно постоянно пополнять ее запасы.

Важно помнить, что г орячие напитки очень эффективны для охлаждения, но только если влажность воздуха не слишком высокая . В этом случае помогут прохладные.

3. Поставь запястья под струю воды

Эта нехитрая процедура охлаждает основные вены, от этого охлаждается и все тело. Делай ее регулярно, примерно раз в час, в течение 1 минуты.

4. Приготовь тазик с водой