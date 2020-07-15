Полезные десерты: минимум калории — максимум вкуса

Сладкое не всегда вредно. Есть огромное количество полезных и при этом вкусных десертов, пишет «Домашний Очаг».
Сегодня
Если ваш завтрак не обходится без чашечки ароматного кофе или чая, то эти домашние конфеты точно для вас. Минимум усилий в приготовлении, но зато какое наслаждение.
Ингредиенты:
- 250 гр миндальной муки/крошки
- 3 ст. ложки кленового сиропа или любого другого подсластителя
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- сок и цедра ½ лимона
- 20 гр какао-порошка
Способ приготовления:
- Смешать миндальную муку с лимонным соком
- Добавить к смеси ванильный экстракт, подсластитель, цедру лимона и как следует перемешать
- Чайной ложкой отмерять порции и лепить шарики
- Насыпать в блюдце какао-порошок и обвалять в нём конфеты
- Хранить их в холодильнике
Если вы любите кексы, которые тают во рту, в меру сладкие, с ноткой необычного привкуса, то этот рецепт вас покорит.
Ингредиенты:
- 1 ¼ стакана муки (у меня рисовая)
- 1 ч.л. разрыхлителя
- ¼ ч.л. молотой корицы
- ½ стакана сахара (у меня кокосовый)
- 2 больших яйца
- ½ стакана растительного масла (у меня масло авокадо)
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- ½ ч.л. соли
- 2 стакана тёртого цукини (отжать лишнюю жидкость)
Способ приготовления:
- Смешать в большой миске муку, разрыхлитель и корицу
- В миске поменьше смешать сахар, яйца, масло, ванильный экстракт и соль
- Добавить яичную смесь в мучную и как следует перемешать
- Ввести в тесто цукини/кабачок и ещё раз перемешать
- Выпекать в смазанной растительным маслом прямоугольной форме для хлеба, форме для пирога или в формочках для кексов в разогретой до 180 °C духовке до румяной корочки (около часа), дать полностью остыть и потом подавать
Этот десерт оценят любители шоколада. Ведь вкус брауни-помадки получается невероятно насыщенным, а текстура более плотная, чем у брауни в классическом исполнении.
Ингредиенты:
- 250 грамм шоколада (у меня тёмный, 85% какао)
- ½ стакана сахара (у меня кокосовый)
- 4 ст.л. подсластителя (у меня кленовый сироп)
- 3 яйца
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 стакан миндальной муки
- ¼ стакана какао-порошка
- ½ ч.л. соли
Способ приготовления:
- Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи в той же посуде, где дальше будет замешиваться тесто
- Смешать растопленный шоколад, сахар, подсластитель, яйца и ванильный экстракт
- В другой ёмкости смешать муку, какао и соль и добавить сухую смесь в шоколадную (тесто получится очень густое)
- Посуду для запекания (квадратную или прямоугольную, как для хлеба) застелить пергаментной бумагой, выложить тесто и разровнять
- Выпекать в разогретой до 175 °C духовке около 40 минут (до плотной корочки) и, не вынимая, дать полностью остыть
- Нарезать на прямоугольные брусочки или квадратики (как больше нравится)
Феерия вкуса! Сочный корж и воздушный крем идеально дополняют друг друга. Таким десертом можно баловать себя на завтрак в выходные дни или же подать гостям на праздничного застолья.
Ингредиенты:
- 1 стакан муки (у меня овсяная)
- щепотка соли
- 1 ч.л. соды
- 2 ч.л. корицы
- 1 яйцо
- 1 стакан сахара (у меня кокосовый)
- ½ стакана кефира
- ¼ стакана оливкового масла
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 стакан тёртой сырой моркови
- 2−3 ст.л. измельченных грецких орехов
- ¼ стакана изюма
- ½ стакана кокосовой стружки
Для крема
- 1 стакан сметаны
- ½ стакана сахара
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Для украшения
- 2−3 ст.л. измельченных грецких орехов
Способ приготовления:
- В средней миске смешать муку, соль, соду и корицу
- В большой посуде смешать яйцо, сахар, кефир, оливковое масло и ваниль. Добавить туда мучную смесь
- Отдельно смешать морковь, орехи, изюм и кокосовую стружку, добавить в тесто и как следует перемешать
- Переложить в смазанную маслом форму тесто и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 45 минут (до румяной корочки)
- Взбить блендером сметану, сахар и ванильный экстракт и украсить полученным кремом торт, сверху посыпать орехами (эту часть сторонникам ПП можно пропустить.