Полезные десерты: минимум калории — максимум вкуса

Сегодня автор кулинарного блога в Инстаграм Наталья Топчий поделится с вами своей подборкой рецептов без вреда для фигуры.

Рецепт марципановых конфет

Если ваш завтрак не обходится без чашечки ароматного кофе или чая, то эти домашние конфеты точно для вас. Минимум усилий в приготовлении, но зато какое наслаждение.

Ингредиенты:

250 гр миндальной муки/крошки

3 ст. ложки кленового сиропа или любого другого подсластителя

1 ч.л. ванильного экстракта

сок и цедра ½ лимона

20 гр какао-порошка

Способ приготовления:

Смешать миндальную муку с лимонным соком Добавить к смеси ванильный экстракт, подсластитель, цедру лимона и как следует перемешать Чайной ложкой отмерять порции и лепить шарики Насыпать в блюдце какао-порошок и обвалять в нём конфеты Хранить их в холодильнике

Рецепт сладкого хлеба с цукини

Если вы любите кексы, которые тают во рту, в меру сладкие, с ноткой необычного привкуса, то этот рецепт вас покорит.

Ингредиенты:

1 ¼ стакана муки (у меня рисовая)

1 ч.л. разрыхлителя

¼ ч.л. молотой корицы

½ стакана сахара (у меня кокосовый)

2 больших яйца

½ стакана растительного масла (у меня масло авокадо)

1 ч.л. ванильного экстракта

½ ч.л. соли

2 стакана тёртого цукини (отжать лишнюю жидкость)

Способ приготовления:

Смешать в большой миске муку, разрыхлитель и корицу В миске поменьше смешать сахар, яйца, масло, ванильный экстракт и соль Добавить яичную смесь в мучную и как следует перемешать Ввести в тесто цукини/кабачок и ещё раз перемешать Выпекать в смазанной растительным маслом прямоугольной форме для хлеба, форме для пирога или в формочках для кексов в разогретой до 180 °C духовке до румяной корочки (около часа), дать полностью остыть и потом подавать

Рецепт брауни-помадки

Этот десерт оценят любители шоколада. Ведь вкус брауни-помадки получается невероятно насыщенным, а текстура более плотная, чем у брауни в классическом исполнении.

Ингредиенты:

250 грамм шоколада (у меня тёмный, 85% какао)

½ стакана сахара (у меня кокосовый)

4 ст.л. подсластителя (у меня кленовый сироп)

3 яйца

1 ч.л. ванильного экстракта

1 стакан миндальной муки

¼ стакана какао-порошка

½ ч.л. соли

Способ приготовления:

Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи в той же посуде, где дальше будет замешиваться тесто Смешать растопленный шоколад, сахар, подсластитель, яйца и ванильный экстракт В другой ёмкости смешать муку, какао и соль и добавить сухую смесь в шоколадную (тесто получится очень густое) Посуду для запекания (квадратную или прямоугольную, как для хлеба) застелить пергаментной бумагой, выложить тесто и разровнять Выпекать в разогретой до 175 °C духовке около 40 минут (до плотной корочки) и, не вынимая, дать полностью остыть Нарезать на прямоугольные брусочки или квадратики (как больше нравится)

Морковный торт

Феерия вкуса! Сочный корж и воздушный крем идеально дополняют друг друга. Таким десертом можно баловать себя на завтрак в выходные дни или же подать гостям на праздничного застолья.

Ингредиенты:

1 стакан муки (у меня овсяная)

щепотка соли

1 ч.л. соды

2 ч.л. корицы

1 яйцо

1 стакан сахара (у меня кокосовый)

½ стакана кефира

¼ стакана оливкового масла

1 ч.л. ванильного экстракта

1 стакан тёртой сырой моркови

2−3 ст.л. измельченных грецких орехов

¼ стакана изюма

½ стакана кокосовой стружки

Для крема

1 стакан сметаны

½ стакана сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

Для украшения

2−3 ст.л. измельченных грецких орехов

Способ приготовления: