Как сделать плоским живот? Инструкция от тренера от А до Я

Плоский живот — генетика или результат упорного труда? Как получить заветные 60 см в талии, пока лето не пролетело? Эти и другие вопросы «Домашний Очаг» задал эксперту и тренеру по функциональным тренировкам, учредителю российской сети студий растяжки Topstretching Владиславу Романову.

Причины появления жира на животе

Получить плоский живот может каждая. У вашей вечно худой подруги, модели Victoria’s Secret и у вас мышцы живота абсолютно одинаковые. Одна из причин лишнего жира в зоне живота — генетическая предрасположенность. Именно из-за нее лишний кусок пиццы, стресс или любое гормональное нарушение откладывается именно на этой зоне. Есть два типа жира: подкожный и висцеральный. Подкожный накапливается на талии и боках и исчезает, когда мы сбрасываем вес. Висцеральный жир образуется вокруг внутренних органов. Чтобы получить плоский живот нужно бороться именно с подкожным.

Почему не исчезает жир?

Если вы делаете изолированные упражнения на пресс, вы работаете исключительно с мышцами живота: прямой, внешними и внутренними косыми. Последние как раз отвечают за красивый рельеф и кубики, а еще образуют точеную талию. Вы можете очень упорно качать пресс, но если не сжигать пресловутый подкожный жир, вся красота будет скрыта под ее слоем. Вполне вероятно, что у вас уже есть хороший пресс, а вы его просто не видите.

По этой причине очень важно подключать жиросжигающие тренировки: кардио, бег, плавание. То, что вам нравится больше.

Кстати, жир в организме необходим для правильного и быстрого роста мышц, поэтому многие спортсмены качаются, оставаясь «на массе», а потом переходят на «сушку», обтягивая полученный рельеф.

Общие правила

Если с тренировками и питанием порядок, стоит наладить повседневные привычки и изучить некоторые лайфхаки, помогающие добиться идеального живота.

Водный баланс

Да-да, всем уже приелся этот совет, но без него никак. Любое обезвоживание организм воспринимает как стресс и угрозу. Поэтому, когда мы часто испытываем жажду, организм начинает накапливать воду в нашей самой проблемной зоне, в данном случае — на животе.

Ходите пешком

Максимально старайтесь подключать кардионагрузки даже в повседневной жизни. Поднимайтесь пешком по лестнице, гуляйте дольше с собакой, пройдите до следующей станции своим ходом. Норму 10 000 шгов вам стоит увеличить до 16 000, чтобы быстро увидеть хорошие результаты.

Питание

Я против диет! Это временная мера, которая после прекращения возвращает вес в еще большем объеме. Организм испытывает стресс, боится, что начался голод и откладывает жир (читай энергию) в жировые депо, чтобы израсходовать, когда энергия нужна будет для выживания. А выживать, понятное дело, нам не придется, так что запасы жира сохранятся на боках.