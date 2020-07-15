Рецепт вкуснейшего домашнего паштета от Юлии Высоцкой

Из куриной печени можно сделать невероятно вкусную закуску, а точнее – нежнейший паштет. Юлия Высоцкая готовит куриный паштет с добавлением коньяка, а подает на хрустящих тостах, пишет Сегодня.
Вместо коньяка вы можете взять ром, также здесь будут уместны пряные травы – подойдут тимьян, майоран, орегано, петрушка, но только не укроп.
Печеночный паштет от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
45 минут
Калорийность:
125 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 2 куска хлеба
- 1 лук репчатый
- 1 зубчик чеснока
- 150 мл сливок
- 30 мл коньяка
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1/4 ч. л. молотого перца
- 1/4 ч. л. морской соли
Способ приготовления:
- Лук почистить и нарезать мелкими кубиками.
- Чеснок почистить и мелко порубить.
- Разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, обжарить лук и чеснок до слегка золотистого цвета.
- Добавить куриную печень и слегка обжарить со всех сторон, затем посолить и поперчить.
- Коньяк влить в сковороду и поджечь, чтобы выпарился алкоголь.
- Влить в сковороду сливки и довести печень до готовности.
- Переложить печень с частью соуса в чашу блендера и измельчить до гладкого, однородного состояния, если нужно — добавить еще сливок из сковороды.
- Переложить паштет в стеклянную банку (немного оставить в чаше блендера), сверху выложить оставшееся сливочное масло и дать ему растаять, затем закрыть банку крышкой и поместить в холодильник.
- Хлеб обжарить на сухой сковороде гриль, затем смазать паштетом, оставленным в блендере.
Полезный совет
Заполненной паштетом банкой аккуратно постучите по рабочей поверхности – паштет утрамбуется и из него выйдет лишний воздух. Выложенное сверху сливочное масло растает и "запечатает" паштет – он спокойно простоит несколько дней в холодильнике.