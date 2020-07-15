Ср, 15.07.2020

Рецепт вкуснейшего домашнего паштета от Юлии Высоцкой

Паштет. Фото иллюстративное.

ФОТО: Alena Dvorakova/PantherMedia / Alena Dvorakova

Из куриной печени можно сделать невероятно вкусную закуску, а точнее – нежнейший паштет. Юлия Высоцкая готовит куриный паштет с добавлением коньяка, а подает на хрустящих тостах, пишет Сегодня.

Вместо коньяка вы можете взять ром, также здесь будут уместны пряные травы – подойдут тимьян, майоран, орегано, петрушка, но только не укроп.

Печеночный паштет от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

125 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 2 куска хлеба
  • 1 лук репчатый
  • 1 зубчик чеснока
  • 150 мл сливок
  • 30 мл коньяка
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1/4 ч. л. молотого перца
  • 1/4 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками.
  2. Чеснок почистить и мелко порубить.
  3. Разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, обжарить лук и чеснок до слегка золотистого цвета.
  4. Добавить куриную печень и слегка обжарить со всех сторон, затем посолить и поперчить.
  5. Коньяк влить в сковороду и поджечь, чтобы выпарился алкоголь.
  6. Влить в сковороду сливки и довести печень до готовности.
  7. Переложить печень с частью соуса в чашу блендера и измельчить до гладкого, однородного состояния, если нужно — добавить еще сливок из сковороды.
  8. Переложить паштет в стеклянную банку (немного оставить в чаше блендера), сверху выложить оставшееся сливочное масло и дать ему растаять, затем закрыть банку крышкой и поместить в холодильник.
  9. Хлеб обжарить на сухой сковороде гриль, затем смазать паштетом, оставленным в блендере.

Полезный совет

Заполненной паштетом банкой аккуратно постучите по рабочей поверхности – паштет утрамбуется и из него выйдет лишний воздух. Выложенное сверху сливочное масло растает и "запечатает" паштет – он спокойно простоит несколько дней в холодильнике.

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