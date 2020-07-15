Рецепт вкуснейшего домашнего паштета от Юлии Высоцкой

Вместо коньяка вы можете взять ром, также здесь будут уместны пряные травы – подойдут тимьян, майоран, орегано, петрушка, но только не укроп.

Печеночный паштет от Юлии Высоцкой

Заполненной паштетом банкой аккуратно постучите по рабочей поверхности – паштет утрамбуется и из него выйдет лишний воздух. Выложенное сверху сливочное масло растает и "запечатает" паштет – он спокойно простоит несколько дней в холодильнике.