ТОП-10 привычек женщин, которые раздражают мужчин

В отношениях не все всегда бывает гладко, но есть моменты, которые мы можем контролировать. Например, не выводить друг друга на эмоции и не ругаться из-за мелочей. Ведь это не просто портит вам настроение, подрывает доверие, а может стать причиной расставания. Психолог и сексолог Виктория Пашинская на своей странице в Instagram назвала 10 привычек женщин, которые сильно раздражают мужчин.

1. Подробно рассказывать о своих бывших

Сравнивать себя с кем-то мужчине не понравится примерно так же, как вам — представлять любимого в объятьях другой женщины. ⠀

2. Намеренно провоцировать его ревность

Женщины, кстати, тоже далеко не в восторге от этого чувства. Но если мы, ощутив укол ревности, постараемся сделать все, чтобы вернуть себе его внимание, то мужчина, скорее всего, будет мучиться, злиться или просто уйдет.

3. Придя в ресторан, заказывать "только салатик"

Вы совершенно правы, что следите за своей фигурой! Но ваш мужчина был так рад вас пригласить и хотел разделить удовольствие с вами… Иными словами, свою диету лучше обсудить с диетологом, а с любимым провести время совсем по-другому.

4. Проводить часы напролет в ванной

Во-первых, гораздо приятнее приводить себя в порядок спокойно, когда никто не торопит. А во-вторых, ему действительно трудно понять, что вы там так долго делаете: ведь ему, чтобы собраться, хватит и 5 минут.

5. Говорить намеками

Мужчина точно не поймет, что просто обязан сделать нечто, о чем вы его не просили. Не стоит надеяться и на то, что он начнет читать ваши мысли, увы, это так не работает!

6. Требовать разговоров по душам

Счастье – это когда тебя понимают. Но если женщина легко и с удовольствием может рассказывать о своих переживаниях, то у мужчины такой талант – редкость. Не обижайтесь: мальчиков так воспитывают с детства, и изменить ситуацию быстро не получится. Проявите такт и терпение: понемногу он научится больше вам доверяться.

7. Встречать в штыки его друзей

В таком случае прямая критика обречена на провал. Пусть для вас очевидно, что они влияют на него самым неподходящим образом, – тут ничего не поделаешь: это и есть та самая "святая мужская дружба".

8. Считать, что "все они одинаковые"

Это клише способно разрушить любой потенциальный союз. О ком бы ни шла речь, она гарантированно выводит из себя и мужчин, и женщин – по крайней мере, в этом между нами уж точно нет различий.

9. Подавлять его своей правотой

Это тот момент, когда вас так и подмывает сказать: "Вот видишь, а я же тебе говорила!" Просто не делайте этого. Ему и так неловко, а если неприятность случилась большая, то вообще хочется провалиться сквозь землю.

10. Брать его на шопинг