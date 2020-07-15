Как не попасть впросак на чужой свадьбе: Пять вещей, которые не стоит надевать

Белое платье

Ошибка, которую повторяют из года в год сотни девушек, — выбор белого платья. Кажется, это очевидно, но многие забывают, что одеваться в традиционный для невесты цвет неприлично. Да, мода сейчас такая, что главная девушка вечера может оказаться и в бежевом, и в коралловом, и даже в черном. Но и в таком случае ты произведешь неправильное впечатление, и гости могут подумать, что ты невеста. Ты не прогадаешь, если выберешь платье с узором в мелкий цветочек или горошек.

Укороченная блузка

Свадьба — мероприятие торжественное и официальное, поэтому оголять живот в этом случае не стоит. Даже если тематика максимально неформальная, помни, что на свадьбе придется сидеть за столом и много есть. Самый идеальный плоский живот через пару часов трапезы будет выглядеть не очень презентабельно. Выбирай блузку обычной длины, а брюки палаццо станут идеальным завершением образа.

Полупрозрачная юбка

Да, полупрозрачные ткани иногда выглядят очень красиво и соблазнительно, но лучше отложи их для другого случая. Сверкать всеми частями тела не советуем — у гостей может сложиться впечатление, что ты перепутала мероприятия. Не забывай, что на свадьбе чаще всего присутствуют взрослые и пожилые родственники, которым уж точно будет неприятно смотреть на подобные откровения. Для свадьбы отлично подойдет элегантная юбка из плотного шелка длины миди.

Джинсовая куртка

Даже если тандем платья и джинсовой куртки тебя не смущает в повседневной жизни, не стоит использовать его в вечернем образе. Деним очень дешевит комплект, и на фоне разодетых гостей ты будешь выглядеть простушкой. В прохладную погоду к платью лучше добавить лаконичный жакет или болеро. Ты можешь воспользоваться простым лайфхаком и не тратить деньги на дополнительную одежду: если станет холодно, позаимствуй пиджак у своего бойфренда.

Кожаные легинсы