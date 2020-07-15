Как не попасть впросак на чужой свадьбе: Пять вещей, которые не стоит надевать

Выбрать наряд для свадьбы — задача со звездочкой. В этом случае не подойдут привычные комплекты для вечеринок, а желание выделиться может сыграть с тобой злую шутку. Запоминай, какой одежды стоит остерегаться, собираясь на свадьбу в качестве гостя, и чем ее можно заменить, пишет Cosmo.
Белое платье
Ошибка, которую повторяют из года в год сотни девушек, — выбор белого платья. Кажется, это очевидно, но многие забывают, что одеваться в традиционный для невесты цвет неприлично. Да, мода сейчас такая, что главная девушка вечера может оказаться и в бежевом, и в коралловом, и даже в черном. Но и в таком случае ты произведешь неправильное впечатление, и гости могут подумать, что ты невеста. Ты не прогадаешь, если выберешь платье с узором в мелкий цветочек или горошек.
Укороченная блузка
Свадьба — мероприятие торжественное и официальное, поэтому оголять живот в этом случае не стоит. Даже если тематика максимально неформальная, помни, что на свадьбе придется сидеть за столом и много есть. Самый идеальный плоский живот через пару часов трапезы будет выглядеть не очень презентабельно. Выбирай блузку обычной длины, а брюки палаццо станут идеальным завершением образа.
Полупрозрачная юбка
Да, полупрозрачные ткани иногда выглядят очень красиво и соблазнительно, но лучше отложи их для другого случая. Сверкать всеми частями тела не советуем — у гостей может сложиться впечатление, что ты перепутала мероприятия. Не забывай, что на свадьбе чаще всего присутствуют взрослые и пожилые родственники, которым уж точно будет неприятно смотреть на подобные откровения. Для свадьбы отлично подойдет элегантная юбка из плотного шелка длины миди.
Джинсовая куртка
Даже если тандем платья и джинсовой куртки тебя не смущает в повседневной жизни, не стоит использовать его в вечернем образе. Деним очень дешевит комплект, и на фоне разодетых гостей ты будешь выглядеть простушкой. В прохладную погоду к платью лучше добавить лаконичный жакет или болеро. Ты можешь воспользоваться простым лайфхаком и не тратить деньги на дополнительную одежду: если станет холодно, позаимствуй пиджак у своего бойфренда.
Кожаные легинсы
Все атрибуты для похода в клуб откладывай в сторону, в том числе кожаные легинсы. Ты же не хочешь, чтобы тебя приняли за приглашенную танцовщицу? Если ты любишь одежду необычной фактуры, советуем обратить внимание на вечерние комбинезоны. Модель из струящейся ткани более чем уместна и не оставит тебя без восхищенных взглядов.