ЛЮБОВНАЯ ГИПОТЕЗА ⟩ Если хотите добиться успеха, вступайте в брак с лучшим другом

Если вы хотите добиться жизненного успеха, вам стоит найти партнера, который будет дополнять вас, словно вторая половинка единого целого, и на которого вы сможете положиться, считает издание «Клубер».
Ученые указывают на то, что позитивный партнер помогает вам добиться карьерных целей.
«Среди всех советов о том, как добиться максимальной продуктивности и успеха, которые я читал, оформлял и продвигал для десятков авторов за последний десяток лет, я еще ни разу не видел, как кто-то сказал, что для этого нужно найти супруга или супругу, которые будут дополнять вас, поддерживать вас и помогать вам почувствовать себя лучше» – Райан Холидей
Когда дело доходит до понятия успеха и его достижения, то неизменно оказывается, что мы живем в крайне индивидуалистичной культуре, придающей огромное значение независимости и самодостаточности.
Особенно часто мы сталкиваемся с этими убеждениями в области романтических отношений. Когда вы росли, вам наверняка все время повторяли, что вы сами в ответе за свое будущее, что вы не должны зависеть от других людей, и что лишь от вас зависит, будете ли вы счастливыми.
Если вы хоть в чем-то зависите от своего партнера, вам наперебой говорят, что вы «репей», что вы зависимы, и что вам нужно научиться быть независимыми и самодостаточными.
Однако в своей недавней книге «Привязанные» психологи Амир Левин и Рахель Геллер доходчиво объясняют, почему такой взгляд на отношения совершенно неправильный, и почему он неверен даже с биологической перспективы. Они указывают на то, что, как только мы привязываемся друг к другу, мы в каком-то смысле действительно создаем единое целое.
Это означает, что когда моему партнеру грустно, мне тоже грустно. Когда она счастлива, счастлив и я. Присутствие моего партнера в моей жизни напрямую воздействует на мое давление, частоту пульса и выработку гормонов. Так что когда она на что-то реагирует, я тоже проявляю реакцию на это, и я никак не могу это контролировать. Мы стали единым целым, и в результате я готов на что угодно, чтобы защитить ее и сделать ее счастливой. Зная все это, Левин и Геллер пришли к выводу, что «Обоюдная зависимость в отношениях — факт. Это не выбор и не предпочтение».
Конечно, мы можем попытаться не поддаваться этому воздействию, но Мэтт Либерман, профессор биологии человека в Университете Калифорнии, считает, что у нас все равно ничего не выйдет. Он говорит, что мозг человека «настроен» на то, чтобы подключаться к нервной системе близких людей, и благодаря этому, пока вы в отношениях, вам никак не преодолеть обоюдную зависимость.
Как пишут об этом Левин и Геллер:
«Жажда того, чтобы кто-то разделил с нами нашу жизнь, является частью нашего генетического кода, и практически не зависит от того, как сильно мы любим сами себя и насколько полноценной и насыщенной жизнью мы живем в одиночку. И когда мы находим по-настоящему особенного человека, с которым собираемся провести остаток жизни, в дело вступают мощные и не всегда контролируемые силы. В действие вступают совершенно новые шаблоны поведения, и они делают это независимо от того, насколько мы независимы, и даже независимо от того, хотим мы этого или нет».
Но… неужели это означает, что для того, чтобы мы были счастливы в наших отношениях, мы должны отказаться от всех остальных аспектов нашей жизни, таких, как наши мечты и карьера? Вовсе нет. Оказывается, что наша способность идти на риск, добиваться желаемого, и быть достаточно уверенными в себе, чтобы двигаться к своей цели, несмотря ни на что, на самом деле порождается знанием того, что у нас есть кто-то, на кого мы можем положиться, если все пойдет не так, как мы ожидаем.
Это известно, как «Парадокс зависимости». Другими словами, чем больше любящие друг друга люди зависят друг от друга, тем более независимыми и готовыми к риску они выглядят для внешнего мира.
Люди, верящие в то, что они не хотят личных отношений потому, что они якобы «помешают их карьерному росту» на самом деле купились на ложь о том, что якобы любовь загораживает дорогу к успеху, хотя на самом деле она является катализатором.
В своей книге «Думай и богатей» Наполеон Хилл, потративший 25 лет на изучение причин успехов и неудач, говорит, что во всех изученных им примерах успешных семейных пар женщина всегда мотивировала мужчину на успехи и свершения. Как он говорит об этом сам, «За каждым великим мужчиной стоит не менее — а то и более — великая женщина».
Вот она — сила «Парадокса зависимости».
Думаю, вас не удивит тот факт, что большинство миллионеров не только женаты, но и вступили в брак очень рано, задолго до того, как стали успешными. Результаты этих исследований, проведенных Томасом Стенли, указывают на то, что если вы хотите добиться жизненного успеха, вам стоит найти партнера, который будет дополнять вас, словно вторая половинка единого целого, и на которого вы сможете положиться.
Неважно, на какие семинары и конференции по личностному росту вы ходите, и сколько денег потратили на книги о саморазвитии, ничто не поспособствует вашей успешности и личному развитию в большей степени, чем выбор подходящего партнера.
Статистика не лжет — люди, находящиеся в долгосрочных отношения, живут дольше, отличаются большим здоровьем и более счастливы. К тому же женатые люди, как правило, более обеспечены в финансовом плане, чем холостые. Исследователи утверждают, что даже с учетом поправок на возраст, образование и прочие демографические показатели, женатые люди зарабатывают на 10-50 процентов больше, чем холостые. И причина этого вовсе не в том, что финансово успешные люди чаще вступают в брак, но в том, что здоровый и полноценный брак между двумя дополняющими друг друга людьми неизбежно ведет к финансовому успеху и независимости.
Почему? Да потому, что когда вы связали свою судьбу с человеком, который помогает вам и поддерживает вас, со временем это делает вас лучше. Они ставят перед вами цели, они показывают вам, над чем вам стоит поработать, и они мотивируют вас на свершения куда сильнее, чем вы могли бы это сделать сами.
Если вы хотите добиться успеха, постарайтесь избавиться от этой фальшивой идеи о том, что якобы вы должны быть полностью независимыми от вашего партнера, и вместо этого воспользуйтесь советом Левина и Геллер:
«Если вы хотите прочно встать на дорогу к независимости и счастью, найдите человека, на которого вы действительно можете положиться, и идите дальше по жизни вместе с ним».