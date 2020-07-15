ЛЮБОВНАЯ ГИПОТЕЗА ⟩ Если хотите добиться успеха, вступайте в брак с лучшим другом

Ученые указывают на то, что позитивный партнер помогает вам добиться карьерных целей.

«Среди всех советов о том, как добиться максимальной продуктивности и успеха, которые я читал, оформлял и продвигал для десятков авторов за последний десяток лет, я еще ни разу не видел, как кто-то сказал, что для этого нужно найти супруга или супругу, которые будут дополнять вас, поддерживать вас и помогать вам почувствовать себя лучше» – Райан Холидей

Когда дело доходит до понятия успеха и его достижения, то неизменно оказывается, что мы живем в крайне индивидуалистичной культуре, придающей огромное значение независимости и самодостаточности.

Особенно часто мы сталкиваемся с этими убеждениями в области романтических отношений. Когда вы росли, вам наверняка все время повторяли, что вы сами в ответе за свое будущее, что вы не должны зависеть от других людей, и что лишь от вас зависит, будете ли вы счастливыми.

Если вы хоть в чем-то зависите от своего партнера, вам наперебой говорят, что вы «репей», что вы зависимы, и что вам нужно научиться быть независимыми и самодостаточными.

Однако в своей недавней книге «Привязанные» психологи Амир Левин и Рахель Геллер доходчиво объясняют, почему такой взгляд на отношения совершенно неправильный, и почему он неверен даже с биологической перспективы. Они указывают на то, что, как только мы привязываемся друг к другу, мы в каком-то смысле действительно создаем единое целое.

Это означает, что когда моему партнеру грустно, мне тоже грустно. Когда она счастлива, счастлив и я. Присутствие моего партнера в моей жизни напрямую воздействует на мое давление, частоту пульса и выработку гормонов. Так что когда она на что-то реагирует, я тоже проявляю реакцию на это, и я никак не могу это контролировать. Мы стали единым целым, и в результате я готов на что угодно, чтобы защитить ее и сделать ее счастливой. Зная все это, Левин и Геллер пришли к выводу, что «Обоюдная зависимость в отношениях — факт. Это не выбор и не предпочтение».

Брак. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Конечно, мы можем попытаться не поддаваться этому воздействию, но Мэтт Либерман, профессор биологии человека в Университете Калифорнии, считает, что у нас все равно ничего не выйдет. Он говорит, что мозг человека «настроен» на то, чтобы подключаться к нервной системе близких людей, и благодаря этому, пока вы в отношениях, вам никак не преодолеть обоюдную зависимость.

Как пишут об этом Левин и Геллер: