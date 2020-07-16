Светская белоснежка: Вера Брежнева показала эффектный макияж с красной помадой

Сегодня настроение: я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься. Так и сделала!

«Вера, какая же ты красивая и светлая», «Ни наращенных ресниц, ни татуировванных бровей, ни губ накачанных, а какая красивая», «Вера, ты хартбрэйкер», «Ну как же это возможно быть настолько красивой», «Слишком хороша», — пишут под фото.