ФОТО ⟩ Жена Преснякова поделилась кадрами романтической фотосессии

23-летняя Алена Краснова поделилась с подписчиками кадрами романтической фотосессии. На атмосферных снимках модель запечатлена с мужем, 29-летним Никитой Пресняковым. В кадре царит любовь — супруги трепетно держатся за руки, нежно целуются и обнимают друг друга, передает портал Леди Mail.ru.
Опубликованные фото растрогали пользователей сети. «Красавцы», — написала под публикацией Наталья Подольская. Подписчики добавили: «Мои любимые красавчики», «Ален, зачем так красиво?», «Какие красивые», «Все кадры очень красивые! На вас приятно смотреть», «Шикарная пара».
Напомним, Пресняков и Краснова начали встречаться в 2014 году, весной 2017-го СМИ узнали о помолвке пары. Сыграли свадьбу влюбленные в июле того же года.