ФОТО ⟩ Жена Преснякова поделилась кадрами романтической фотосессии

Опубликованные фото растрогали пользователей сети. «Красавцы», — написала под публикацией Наталья Подольская. Подписчики добавили: «Мои любимые красавчики», «Ален, зачем так красиво?», «Какие красивые», «Все кадры очень красивые! На вас приятно смотреть», «Шикарная пара».

Напомним, Пресняков и Краснова начали встречаться в 2014 году, весной 2017-го СМИ узнали о помолвке пары. Сыграли свадьбу влюбленные в июле того же года.