Названа оптимальная частота мытья головы

Частота мытья головы определяется типом и структурой волос, утверждают стилисты из мира моды, пишет 24МИР.
Если волосы сухие либо окрашенные, не стоит их мыть чаще двух раз в неделю. Обладательницы жирных волос, наоборот, должны это делать по необходимости – как только шевелюра утрачивает опрятный внешний вид.
Кроме того, злоупотреблять водными процедурами не рекомендуется брюнеткам. Мытье головы чаще двух раз в неделю чревато потерей естественного сияния волос.
«Это высушит волосы не только потому, что вы удалите из них полезные природные жиры, но и потому, что, скорее всего, вы будете часто сушить их феном», – предупреждает Джастин Андерсон.
Помимо прочего, привычка мыть волосы как можно чаще приводит к результату, обратно желаемому: стимулируются сальные железы, а значит, жир вырабатывается в большем количестве.