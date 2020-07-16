Названа оптимальная частота мытья головы

Если волосы сухие либо окрашенные, не стоит их мыть чаще двух раз в неделю. Обладательницы жирных волос, наоборот, должны это делать по необходимости – как только шевелюра утрачивает опрятный внешний вид.

Кроме того, злоупотреблять водными процедурами не рекомендуется брюнеткам. Мытье головы чаще двух раз в неделю чревато потерей естественного сияния волос.

«Это высушит волосы не только потому, что вы удалите из них полезные природные жиры, но и потому, что, скорее всего, вы будете часто сушить их феном», – предупреждает Джастин Андерсон.