ДАМЫ, В АТАКУ ⟩ Самые дорогие в мире сумки начали продавать в полцены!

По информации издания, цена лимитированных сумок упала на 50 процентов, поскольку покупатели не имели возможности увидеть их вживую из-за введенных ограничений. «Около 90 процентов коллекционных сумок можно приобрести онлайн, но теперь покупатели все больше ожидают того, что в аукционном бизнесе называют "ценой COVID"», — объяснил директор Art Market Research Себастьян Дути (Sebastian Duthy).

Так, например, самая дорогая сумка в мире — Hermes Himalaya Birkin обычно продавалась на аукционе более чем за 200 тысяч долларов. Однако в июне ее так и не купили, несмотря на то, что цена изделия была снижена до 100 тысяч долларов. Дути объяснил, что коллекционеры, которые тратят большие суммы на аксессуары, хотят увидеть и изучить его перед покупкой.