Эпиляция, курение, любовь к сладкому и еще пять причин «интимных» болезней

Посещать гинеколога дважды в год, пользоваться средствами контрацепции, обращаться к врачу при первых признаках и настораживающих симптомов — это минимум тех действий, которые должна совершать каждая из нас для защиты своего интимного здоровья. Но этого недостаточно: сами того не желая, мы каждый день причиняем вред одной из самых нежных и уязвимых систем своего тела. Рассказываем, какие привычки портят наше интимное здоровье, и почему от них стоит избавиться как можно скорее.

Частое и интенсивное мытье

Мыло и даже специализированные гели стоит использовать как можно реже: они могут нарушить очень чувствительную микрофлору, которая отлично справляется с защитой от внешних инфекций и угроз. Гинекологи предупреждают: в норме для очищения влагалища достаточно просто промывать его теплой (не холодной и не горячей) водой, причем струя душа не должна быть слишком интенсивной. И да, лучше не пользоваться мочалкой, а подмываться просто рукой.

Носить белье 24 часа в сутки

Белье, особенно плотно прилегающее, создает влажную и теплую среду, которая может стать настоящим инкубатором для бактерий и грибков. Стоит обязательно снимать белье на ночь, а если есть такая возможность — то и вечером, после возвращения домой. Кстати, также врачи рекомендуют во время менструации иногда заменять прокладку на тампон или менструальную чашу и давать своей вагине «продышаться».

Не переодеваться после спортзала

Пот — отличная питательная среда для самых разных инфекций. И потому после любой физической активности важно сразу принимать душ и обязательно полностью менять одежду, включая белье. Даже если вы торопитесь: в конце концов, в итоге придется потерять намного больше времени, ликвидируя последствия инфекций.

Привычка к стрингам

Разумеется, не у всех женщин, которые носят стринги регулярно, будут развиваться инфекции, но все они в зоне особенного риска. Дело в том, что «ремешок» стрингов находится в непосредственной близости от ануса — и может стать настоящей распахнутой дверью для бактерий, которые живут в этой части нашего организма. Не рискуйте понапрасну!

Курение

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMC Infecious Diseases, подтвердило прямую связь между курением и повышенным риском дисбаланса естественной микрофлоры влагалища. Иными словами, чем больше вы курите, тем выше ваш шанс повстречаться с бактериальным вагинозом или молочницей.

Спринцевание

Очень плохая привычка, которая разрушает естественный баланс pH влагалища, а также буквально вымывает всю микрофлору. Результат? Беззащитность перед инфекциями, раздражение и сухость. Вы точно хотели получить именно это?

Бритье

Врачи солидарны в своем мнении: безопасного для интимного здоровья способа эпиляции не существует. Даже самые мягкие и деликатные приводят к появлению микротравм, в которые может попасть инфекция. Кроме того, волоски — естественный барьер между кожей и одеждой, который к тому же помогает воздуху беспрепятственно проникать к половым органам. Депелируйте линию бикини, но наружные половые органы не трогайте.

Несбалансированное питание