Дорогой цвет волос: как ухаживать за окрашенными в салоне локонами?

Окрашенные пряди напоминают губку: они легко впитывают очищающие средства и воду, и так же легко отдают пигмент и влагу.

Кроме того современное окрашивание больше напоминает уход, потому что в краситель добавляются различные уходовые компоненты, подходящие нам по типу волос. Кому-то нужно больше увлажнения, кому то не хватает питания. Учитывая все эти нюансы, мы оздоравливаем волосы, а на здоровых волосах краска держится лучше и равномернее сходит.

Домашний уход

Любая бьюти-процедура — совместный труд мастера и клиента. Обязанность стилиста хорошо провести процедуру и дать нам правильные рекомендации по дальнейшему уходу. Наша задача — строго их придерживаться. Сегодня существует множество оттеночных шампуней, которые действительно продлевают жизнь окрашивания. Если мастер посоветует средства по уходу из той же линейки, что и краситель, лучше не скупиться. Это будет дешевле, чем вернуться на повторное окрашивание через две недели.

Как правильно мыть голову

Помните, что для очищения хватает хорошо промыть именно кожу и корни волос. Не нужно втирать шампунь по дине волос, стекающей по ним пены достаточно для того, чтобы смыть с них пыль и грязь. Окрашенные пряди напоминают губку: они легко впитывают очищающие средства и воду, и так же легко отдают пигмент и влагу. Не нужно переусердствовать с очищением.

Что касается температуры воды, выбирайте теплую для мытья и прохладную для полоскания. Слишком высокая температура оказывает термическое воздействие и меняет исходный цвет.

Если раньше вы скептически относились к различным несмываемым кондиционерам и флюидам, пришло время обратить на них внимание.

Термозащита

К сожалению, любое окрашивание так или иначе меняет структуру волос и делает их слабее. И если приходится часто укладывать волосы феном, плойкой или утюжком, обязательно наносите термозащиту. Это сохранит здоровье волос и насыщенность оттенка. В противном случае есть риск повышения ломкости и проявления сечения по всей длине. То же самое касается и воздействия УФ-лучей, которые быстро сушат и сжигают окрашенные пряди, от них стоит защищаться косыночкой или специальными спреями с SPF-фактором.

Никаких масел

Девушкам с окрашенными волосами стилисты рекомендуют отказаться от применения масел в уходе. Натуральные компоненты легко проникают в поры волос, меняют пигмент и вымывают его при следующем смывании. Именно масла становятся причиной пятен на волосах и неравномерного цвета. Лучше заменить их на специальные сыворотки и спреи, которые так же придают блеск и силу волосам.

Несмываемый уход

Если раньше вы скептически относились к различным несмываемым кондиционерам и флюидам, пришло время обратить на них внимание. Как ни крути, частое мытье смывает насыщенный цвет окрашивания и волосы быстрее тускнеют. Не оставляйте заботу о волосах исключительно на привычный кондиционер и маски, независимо от того, помыли вы голову или нет, обработайте волосы несмываемым уходом. Такой подход поможет защитить их от пыли, влаги и загрязненного воздуха.

Как часто красить волосы?