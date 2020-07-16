Дорогой цвет волос: как ухаживать за окрашенными в салоне локонами?

Окрашивание волос в салоне — дорогое удовольствие. Но есть способы сделать так, чтобы эффектный цвет волос держался дольше и ходить к колористу можно было чуть реже.
Основные проблемы окрашенных волос
Если вы только начинаете красить волосы, вам стоит знать, что отныне ваши пряди станут гораздо капризнее и будут требовать в разы больше внимания. При неправильном уходе окрашенные волосы сталкиваются со следующими неприятностями.
Тусклость. Как правило, через две недели даже самое классное окрашивание тускнеет и теряет насыщенность. Это происходит из-за неправильного домашнего ухода. Прислушайтесь к своему стилисту и поменяйте привычные шампуни и маски на те, что предназначены для окрашенных волос. Так вы сможете сохранить эффект на пару месяцев.
Ломкость. Волосы начинают сечься и ломаться по всей длине? Им не хватает питания и влаги. Пересмотрите состав вашего кондиционера и сывороток. Окрашенные волосы нуждаются в гораздо большем увлажнении, чем натуральные.
Сухость. Окрашивание делает волоски более жесткими и сухими по всей длине, а не только на кончиках. Во время процедуры химический краситель попадает внутрь волосяного стержня, заполняет пустоты, чтобы дольше удерживать цвет, но при этом страдает верхний защитный слой, который обязательно нужно восстанавливать специальными флюидами и кремами для волос.
Выбирайте теплую для мытья и прохладную для полоскания. Слишком высокая температура оказывает термическое воздействие и меняет исходный цвет
Подготовка
Наш хитрый план по сохранению цвета вступает в силу за неделю до окрашивания. За 5−7 дней до похода к стилисту сделайте глубокое питание волос маслами. Это поможет заполнить пустоты в структуре волоса, чтобы при окрашивании в них не проваливался пигмент, меняя оттенок. Масляный уход покроет волосы оболочкой и сделает более здоровыми и гладкими. Представьте, что вы ведете кистью по ровной поверхности или по шероховатой. Во втором случае будут пробелы. Это работает аналогично.
Стрижка
Если вы хотите обновить не только цвет, но и придать волосам свежесть и легкость — постригитесь. Не обязательно кардинально менять стрижку, будет достаточно убрать секущиеся кончики, которые после окрашивания пушатся еще сильнее и принимают пигмент в отличном от общей длине оттенке. Если у вас сечение по всей длине, лучше провести лечебную стрижку и хороший восстанавливающий уход. Иначе даже самое дорогое окрашивание будет смотреться неаккуратно, а деньги будут потрачены зря.
Доверяйте профессионалам
Конечно, покрасить волосы дома гораздо дешевле, но и результат выглядит соответственно. А вот последствия часто обходятся дорого. Поднесите кончики волос к корням и вы увидите, что оттенки различаются на несколько тонов. Если нанести однородный цвет на разные основы, мы получаем разный цвет на выходе. Во время профессионального окрашивания стилист смешивает несколько оттенков краски, чтобы этого избежать.
Окрашенные пряди напоминают губку: они легко впитывают очищающие средства и воду, и так же легко отдают пигмент и влагу.
Кроме того современное окрашивание больше напоминает уход, потому что в краситель добавляются различные уходовые компоненты, подходящие нам по типу волос. Кому-то нужно больше увлажнения, кому то не хватает питания. Учитывая все эти нюансы, мы оздоравливаем волосы, а на здоровых волосах краска держится лучше и равномернее сходит.
Домашний уход
Любая бьюти-процедура — совместный труд мастера и клиента. Обязанность стилиста хорошо провести процедуру и дать нам правильные рекомендации по дальнейшему уходу. Наша задача — строго их придерживаться. Сегодня существует множество оттеночных шампуней, которые действительно продлевают жизнь окрашивания. Если мастер посоветует средства по уходу из той же линейки, что и краситель, лучше не скупиться. Это будет дешевле, чем вернуться на повторное окрашивание через две недели.
Как правильно мыть голову
Помните, что для очищения хватает хорошо промыть именно кожу и корни волос. Не нужно втирать шампунь по дине волос, стекающей по ним пены достаточно для того, чтобы смыть с них пыль и грязь. Окрашенные пряди напоминают губку: они легко впитывают очищающие средства и воду, и так же легко отдают пигмент и влагу. Не нужно переусердствовать с очищением.
Что касается температуры воды, выбирайте теплую для мытья и прохладную для полоскания. Слишком высокая температура оказывает термическое воздействие и меняет исходный цвет.
Если раньше вы скептически относились к различным несмываемым кондиционерам и флюидам, пришло время обратить на них внимание.
Термозащита
К сожалению, любое окрашивание так или иначе меняет структуру волос и делает их слабее. И если приходится часто укладывать волосы феном, плойкой или утюжком, обязательно наносите термозащиту. Это сохранит здоровье волос и насыщенность оттенка. В противном случае есть риск повышения ломкости и проявления сечения по всей длине. То же самое касается и воздействия УФ-лучей, которые быстро сушат и сжигают окрашенные пряди, от них стоит защищаться косыночкой или специальными спреями с SPF-фактором.
Никаких масел
Девушкам с окрашенными волосами стилисты рекомендуют отказаться от применения масел в уходе. Натуральные компоненты легко проникают в поры волос, меняют пигмент и вымывают его при следующем смывании. Именно масла становятся причиной пятен на волосах и неравномерного цвета. Лучше заменить их на специальные сыворотки и спреи, которые так же придают блеск и силу волосам.
Несмываемый уход
Если раньше вы скептически относились к различным несмываемым кондиционерам и флюидам, пришло время обратить на них внимание. Как ни крути, частое мытье смывает насыщенный цвет окрашивания и волосы быстрее тускнеют. Не оставляйте заботу о волосах исключительно на привычный кондиционер и маски, независимо от того, помыли вы голову или нет, обработайте волосы несмываемым уходом. Такой подход поможет защитить их от пыли, влаги и загрязненного воздуха.
Как часто красить волосы?
Даже при самом щадящем безаммиачном окрашивании вреда для волос не избежать. Пигменты заполняют структуру, делают волосы жестче, а химия (да, она все же присутствует!) влияет на корни и луковицы. По этой причине красить волосы чаще 1 раза в 2−3 месяца стилисты не рекомендуют. Лучше поддерживать общий цвет различными домашними уходами и подкрашивать корни по мере отрастания.