Как вкусно приготовить куриные ножки: ТОП-5 рецептов для ужина

Куриные ножки очень популярны благодаря своей доступности. Их отваривают и жарят, тушат и запекают. Из куриных голеней готовят закуски и супы, их маринуют для гриля и барбекю, обжаривают во фритюре и на сковороде.
«Сегодня» подготовил для вас подборку интересных рецептов, которые подскажут вам, как приготовить куриные ножки в духовке и на плите.
Куриные ножки в духовке с молодым картофелем
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
800 г мелкого молодого картофеля
12 куриных голеней
600 г помидоров черри (можно разных цветов)
Морская соль – по вкусу
Свежемолотый черный перец – по вкусу
Оливковое масло
Пучок свежего орегано или базилика (только листья)
Красный винный уксус – по вкусу
Способ приготовления
Картофель по желанию очистить и отварить до готовности.
Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 ºС.
Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать.
Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо.
Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу.
Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень.
Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать.
Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут.
Подавать запеченную курицу горячей, можно на салатных листьях.
Куриные ножки с апельсинами в духовке
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
10-12 куриных голеней
1 апельсин
Для маринада:
сок 1 апельсина
1-2 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. гранулированного чеснока
1 ч. л. сушеного базилика
1 ч. л. куркумы
1 ч. л. сладкой молотой паприки
0,5 ч. л. острой молотой паприки
0,5 ч. л. свежемолотого черного перца
0,5 ч.л. молотого имбиря
Соль – по вкусу
Способ приготовления
С голеней сдвинуть кожу, чтобы маринад лучше пропитал мясо.
Смешать все ингредиенты для маринада, выложить голени в пакет с застежкой, залить маринадом, тщательно перемешать. Убрать пакет в холодильник минимум на 1 час. Во время маринования обязательно несколько раз перемешать мясо.
Перед запеканием заранее вынуть пакет из холодильника, отряхнуть с голеней маринад (маринад сохранить!), кожу вернуть на место. Апельсин нарезать толстыми ломтиками, косточки удалить.
Духовку разогреть до 180-200 °С.
Противень застелить бумагой для выпечки, разложить голени в один слой, между ними положить ломтики апельсина.
Запекать голени до готовности. Это займет около 40 минут, смазывая каждые 10 минут маринадом.
Запеченные куриные ножки вкусно есть вместе с отварным рисом, булгуром, кускусом или картофельным пюре. Их также можно подать с овощным салатом.
Куриные ножки с лимоном и чесноком на сковороде
Время приготовления: 45 минут
Ингредиенты
Соль, перец
10-16 куриных голеней
1 столовая ложка оливкового масла
4 столовые ложки сливочного масла
3 зубчика чеснока, мелко нарезанных
Цедра 1 лимона плюс 1 столовая ложка лимонного сока
2 столовые ложки петрушки, нарезанной
Способ приготовления
Щедро натрите куриные ножки солью и перцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем.
Нагрейте сковороду диаметром 30 см с толстым дном (желательно не с антипригарным покрытием) на среднем огне. Если у вас недостаточно большая сковорода, используйте две сковороды поменьше.
Добавьте оливковое масло и половину сливочного масла. Когда масло вспенится, обжарьте ножки со всех сторон порциями; переложите на тарелку.
Уменьшите огонь до среднего-низкого, верните все куриные ножки обратно в сковороду. Накройте крышкой и готовьте в течение 20-25 минут, переворачивая ножки каждые 5-10 минут для равномерного приготовления.
Снимите крышку и добавьте оставшееся масло, чеснок, цедру лимона и лимонный сок. Аккуратно встряхните, чтобы смесь покрыла все ножки.
Снимите сковороду с огня и дать постоять несколько минут. Посыпьте ножки петрушкой и подавайте горячими.
Куриные ножки с летними овощами по рецепту Гордона Рамзи
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
4 куриных окорочка
1 средний баклажан
2 кабачка
4 помидора-сливки или 200 г консервированных томатов в собственном соку
2 шт. лука-шалота
2 зубчика чеснока
4 ст.л. оливкового масла и еще немного для подачи
1 стакан сухого белого вина
Несколько веточек тимьяна
Несколько веточек розмарина
Соль, свежемолотый перец
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кубиками, посыпать солью, выложить в дуршлаг и оставить на 30 минут. Промыть овощи холодной водой и обсушить бумажными полотенцами.
В сковороде с толстым дном разогреть 2 ст.л. оливкового масла. Курицу посолить, поперчить и выложить в сковороду кожей вниз. Жарить 3-4 минуты до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще несколько минут. Переложить на тарелку.
Добавить оставшееся масло в сковороду и выложить в нее крупно порубленный лук-шалот, раздавленный чеснок, баклажаны и несколько веточек тимьяна и розмарина. Готовить 5-7 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а баклажаны слегка мягкими. Хорошо посолить и поперчить.
Добавить порезанные кабачки, влить белое вино и тушить, пока жидкость не выпарится наполовину.
Выложить овощи в форму для запекания. Добавить нарезанные помидоры, очищенные от кожицы и семян. Сверху разложить поджаренные куриные ножки.
Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать листиками тимьяна и розмарина. Запекать в разогретой до 190 °С духовке до готовности курицы.
Куриные ножки по-гавайски
Время приготовления: 1 час 30 минут
Ингредиенты:
500 г банка ананасов в сиропе
10 г соуса чили или острой аджики
2 зубчика чеснока
100 мл яблочного уксуса
100 мл сиропа от ананасов
150 г сахара
6-8 куриных ножек
Способ приготовления
Обжариваем ананасы до образования коричневой "подгоревшей" корочки.
Пока ананасы обжариваются, можно сделать остро-сладкий соус. В небольшой ковшик выливаем уксус и доводим его до кипения.
Как только уксус закипел, засыпаем сахар. После того, как сахар растворился, а соус немного загустел, закидываем соус чили (или аджику) и мелко нарубленный чеснок.
Ножки выкладываем на противень, солим и перчим со всех сторон.
Заливаем слегка остывшим соусом ножки и раскладываем ананасы.
Противень отправляем в разогретую заранее до 120-140 °С духовку на 20 минут. Через 20 минут ножки переворачиваем, поднимаем температуру до 180-200 °C и отправляем ножки обратно в печь на 30–40 минут. Следим, чтобы они не подгорели.
Перекладываем готовую курицу с ананасами в тарелку, наливаем сверху соус.