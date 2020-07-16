Как вкусно приготовить куриные ножки: ТОП-5 рецептов для ужина

Куриные ножки в духовке с молодым картофелем

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

800 г мелкого молодого картофеля

12 куриных голеней

600 г помидоров черри (можно разных цветов)

Морская соль – по вкусу

Свежемолотый черный перец – по вкусу

Оливковое масло

Пучок свежего орегано или базилика (только листья)

Красный винный уксус – по вкусу

Способ приготовления

Картофель по желанию очистить и отварить до готовности.

Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 ºС.

Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать.

Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо.

Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу.

Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень.

Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать.

Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут.

Подавать запеченную курицу горячей, можно на салатных листьях.

Куриные ножки с апельсинами в духовке

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

10-12 куриных голеней

1 апельсин

Для маринада:

сок 1 апельсина

1-2 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. гранулированного чеснока

1 ч. л. сушеного базилика

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. сладкой молотой паприки

0,5 ч. л. острой молотой паприки

0,5 ч. л. свежемолотого черного перца

0,5 ч.л. молотого имбиря

Соль – по вкусу

Способ приготовления

С голеней сдвинуть кожу, чтобы маринад лучше пропитал мясо.

Смешать все ингредиенты для маринада, выложить голени в пакет с застежкой, залить маринадом, тщательно перемешать. Убрать пакет в холодильник минимум на 1 час. Во время маринования обязательно несколько раз перемешать мясо.

Перед запеканием заранее вынуть пакет из холодильника, отряхнуть с голеней маринад (маринад сохранить!), кожу вернуть на место. Апельсин нарезать толстыми ломтиками, косточки удалить.

Духовку разогреть до 180-200 °С.

Противень застелить бумагой для выпечки, разложить голени в один слой, между ними положить ломтики апельсина.

Запекать голени до готовности. Это займет около 40 минут, смазывая каждые 10 минут маринадом.

Запеченные куриные ножки вкусно есть вместе с отварным рисом, булгуром, кускусом или картофельным пюре. Их также можно подать с овощным салатом.

Куриные ножки с лимоном и чесноком на сковороде

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты

Соль, перец

10-16 куриных голеней

1 столовая ложка оливкового масла