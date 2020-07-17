ТАК ДЕЛАЮТ ДАЖЕ ЗВЕЗДЫ ⟩ Шесть вещей женского гардероба, на которые можно не тратить много денег

Джинсы

Обычно джинсы подпадают в список вещей, на которых нельзя экономить. Но мы с этим не согласны. Главная задача джинсов — хорошо сидеть на фигуре, поэтому искать их можно (и нужно!) не только в магазинах высокой ценовой категории, но и в масс-маркете. Тем более, что и те, и другие используют в производстве примерно одинаковые материалы.

При покупке помни несколько важных факторов, на которые нужно обратить внимание:

посадка: джинсы не должны быть слишком велики или наоборот — малы;

материал: лучше выбирать модели из более плотного денима — они дольше прослужат и в целом будут выглядеть дороже, даже если стоили они копейки;

джинсы коварны тем, что могут подчеркнуть недостатки фигуры, но если правильно подобрать размер и фасон — они сыграют в твою пользу.

Сезонные тренды

Стилисты и модные издания из сезона в сезон рапортуют о том, какие вещи сейчас в тренде и их нужно срочно купить. Девушкам бывает сложно удержаться, они бегут в магазин, все это покупают, а потом понимают, что потратили уже слишком много денег, а спустя месяц старая проблема — «мне нечего надеть».

Если ты стремишься собрать функциональный гардероб на все случаи жизни, то лучше вообще не смотреть в сторону ярких, экстравагантных вещей, которые для твоего стиля не характерны. Но если условный пастельный топ в перьях не дает тебе спать по ночам, занимает все твои мысли, то советуем отправиться в недорогие магазины, которые довольно быстро отшивают последние тренды с подиумов. Ты потратишь в разы меньше денег, а топ не обидно будет забыт в темном шкафу после одной-двух носок.

Украшения

У многих в голове еще жив стереотип о том, что чтобы выглядеть дорого и элегантно, нужно обвесить себя золотом с ног до головы. Кто-то донашивает бабушкины «богатства», кто-то долго откладывает, чтобы купить себе очередную золотую цепочку или аляповатый браслет с рубинами.

Мы же предлагаем сместить вектор в сторону качественной бижутерии, которую можно найти по достаточно земным ценам. Плюс ко всему, бижутерию можно подобрать аккурат под твой индивидуальный стиль и менять украшения хоть каждый день. «Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото», — сказала однажды Коко Шанель и попала прямо в яблочко.

Классический тренч

Не каждая может позволить себе легендарный тренч Burberry, поэтому на помощь вновь приходит масс-маркет, в котором с каждым годом качественных вещей становится все больше и больше за счет использования новых, высокотехнологичных тканей. Да, недорогой тренч, может, и не прослужит тебе всю жизнь, но вот на несколько сезонов его точно хватит. Потом без сожалений и удара по кошельку его можно обновить. И что не менее приятно — масс-маркет научился выдавать не только приемлемое качество изделий, но и крутой дизайн.

Капроновые колготки

Капроновые колготки — это расходный материал в наших гардеробах. И совершенно неважно, сколько они стоят: будь то колготки из супермаркета возле дома или брендовые колготки за 40 евро — и те, и другие рвутся одинаково быстро. Цена тут совсем не показать качества и долговечности. Поэтому нет смысла переплачивать за этот предмет гардероба.

Наряды на один выход

Каждая хоть раз покупала на Новый год блестящее платье, расшитое пайетками, а потом его ни разу больше не надевала. Самые беспардонные девушки 2 января бегут сдавать такое платье обратно в магазин (брать с них пример не стоит).