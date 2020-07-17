Как правильно хранить сливочное масло: точные сроки, температура и несколько народных способов

Можно ли запастись сливочным маслом впрок? Весьма актуальный вопрос сейчас. Журнал «Лиза» разобрался в нем и знает точно, как сохранить продукт.
Сливочное масло — один из основных продуктов в рационе. Хотя в последнее время и ведутся споры о его вреде, польза его тоже велика. Некоторые вовсе не могут жить без него и испытывают панический страх при одной только мысли, что оно пропадет с полок магазинов. Выход — запасаться впрок. Как хранить продукт в этом случае? Можно ли помещать в морозилку и сколько можно хранить сливочное масло в холодильнике? Об этом, а также о других правилах расскажем подробнее.
Сливочное масло — продукт скоропортящийся. Чтобы продлить его срок годности в домашних условиях, надо знать несколько основных правил.
Испорченное масло легко распознать по запаху (оно пахнет сыростью), а также горьковатому вкусу. Такое лучше вообще не употреблять, так как оно может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и даже сильнейшее отравление.
Сроки хранения сливочного масла
Срок годности, а также хранения продукта зависит от множества факторов: температуры, уровня влажности, вида упаковки, была ли она вскрыта или нет. Имеет значение содержание соли.
Нормы хранения
Рассчитаны для масла (от 50 г до 1 кг), упакованного в алюминиевую фольгу, пергамент, коробки из полимерных материалов со съемной крышкой, при относительной влажности воздуха не более 90%.
- При температуре воздуха +3°С (допустимые колебания плюс/минут 2°С) — 35 дней.
- При температуре воздуха –6°С (допустимые колебания плюс/минут 3°С) — 60 дней.
- При температуре воздуха –16°С (допустимые колебания плюс/минут 2°С) — 120 дней.
Сливочное масло хранится при температуре –18°С примерно два года.
Как правильно хранить в холодильнике
Если ты хочешь долго использовать масло, хранить его нужно именно в холодильнике. Но тут тоже есть свои правила.
Куда класть
Ищи в холодильнике самое прохладное место. Чем ближе к морозильной камере, тем холоднее.
Не стоит класть продукт на полочку на дверце. Здесь температура нестабильная, потому что мы постоянно открываем/закрываем дверь холодильника и впускаем теплый воздух.
Не любишь слишком замороженное, потому что оно плохо намазывается на хлеб? Тогда выбирай верхнюю полку. Здесь оно будет оставаться достаточно мягким, но при этом быстро не испортится.
В чем хранить
В упаковке производителя, не вскрывая. Чаще всего в магазине продукт продается либо в фольге, либо в пергаменте. И в этом случае срок хранения сливочного масла в холодильнике рассчитывается по нормативам, приведенным выше.
В масленке. Еще один распространенный способ. Он подойдет, если ты уже распаковала масло, либо купила его на развес, либо приготовила сама дома. Важно, чтобы масленка была непрозрачной, а ее крышка плотно закрывалась, защищая от всех посторонних запахов. Масленка может быть керамической, фарфоровой, из нержавеющей стали. От стекла лучше отказаться — в нем продукт быстрее портится. Можно использовать и непрозрачный контейнер из пищевого пластика, но только обязательно с крышкой. Срок хранения сливочного масла в масленке — около 3 недель. Чтобы его продлить, в масленку советуют класть кусочек сахара.
В фольге. В этом случае срок годности порядка 20 дней.
В пергаменте. Продукт в нем будет «дышать» и не потеряет вкусовые качества. Однако советуем заворачивать в два слоя бумаги, чтобы защитить его от запаха и заветривания. Так хранить можно до 10 дней.
Можно ли хранить сливочное масло в морозилке
Это один из самых распространенных вопросов у тех, кто закупил товар впрок и хочет долго пользоваться запасами. Низкие температуры увеличивают срок хранения, при этом полезные свойства продукта и его вкусовые качества сохраняются. Правда, тут важно правильно хранить.
Если сливочное масло куплено на развес, его надо разделить на небольшие куски. Каждую порцию завернуть в фольгу или два слоя пергамента, затем все убрать в целлофановый пакет. Это предотвратит проникновение запаха от лежащих рядом продуктов. Масло в фабричной упаковке надо также положить в целлофан и убрать в морозильную камеру.
В морозильной камере при температуре –12°С продукт может храниться примерно 9 месяцев. Если температура приближается к –18°С, то срок хранения без потери вкусовых качеств может достигать 1 года.
Как хранить без холодильника
- Самый легкий. Кусок в герметичном целлофане опустить в таз с холодной водой и поместить в прохладную и темную часть дома.
- Продукт можно также положить в стеклянную банку, которую надо поставить в кастрюлю с водой (уровень воды — примерно до середины банки). Поверх всей конструкции положи хлопчатобумажную ткань, смоченную в воде.
- Масло, завернутое в пергамент, помести в емкость с холодной соленой водой (примерно 20—30 г на 1 литр). Такой раствор необходимо менять каждый день. Соль продлит срок хранения примерно до двух недель.