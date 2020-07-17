Как правильно хранить сливочное масло: точные сроки, температура и несколько народных способов

Если ты хочешь долго использовать масло, хранить его нужно именно в холодильнике. Но тут тоже есть свои правила.

Куда класть

Ищи в холодильнике самое прохладное место. Чем ближе к морозильной камере, тем холоднее.

Не стоит класть продукт на полочку на дверце. Здесь температура нестабильная, потому что мы постоянно открываем/закрываем дверь холодильника и впускаем теплый воздух.

Не любишь слишком замороженное, потому что оно плохо намазывается на хлеб? Тогда выбирай верхнюю полку. Здесь оно будет оставаться достаточно мягким, но при этом быстро не испортится.

В чем хранить

Так как масло быстро впитывает запахи, оно не может храниться в открытом виде. Нужна непрозрачная упаковка, которая защитит от их проникновения. Словом, полиэтиленовый пакет не подойдет, плюс в нем может образовываться конденсат, и тогда масло быстрее испортится. Не надо класть пачку рядом с сильно пахнущими продуктами. Есть несколько правильных вариантов хранения.

В упаковке производителя, не вскрывая. Чаще всего в магазине продукт продается либо в фольге, либо в пергаменте. И в этом случае срок хранения сливочного масла в холодильнике рассчитывается по нормативам, приведенным выше.

В масленке. Еще один распространенный способ. Он подойдет, если ты уже распаковала масло, либо купила его на развес, либо приготовила сама дома. Важно, чтобы масленка была непрозрачной, а ее крышка плотно закрывалась, защищая от всех посторонних запахов. Масленка может быть керамической, фарфоровой, из нержавеющей стали. От стекла лучше отказаться — в нем продукт быстрее портится. Можно использовать и непрозрачный контейнер из пищевого пластика, но только обязательно с крышкой. Срок хранения сливочного масла в масленке — около 3 недель. Чтобы его продлить, в масленку советуют класть кусочек сахара.

В фольге. В этом случае срок годности порядка 20 дней.

В пергаменте. Продукт в нем будет «дышать» и не потеряет вкусовые качества. Однако советуем заворачивать в два слоя бумаги, чтобы защитить его от запаха и заветривания. Так хранить можно до 10 дней.

Можно ли хранить сливочное масло в морозилке

Это один из самых распространенных вопросов у тех, кто закупил товар впрок и хочет долго пользоваться запасами. Низкие температуры увеличивают срок хранения, при этом полезные свойства продукта и его вкусовые качества сохраняются. Правда, тут важно правильно хранить.

Если сливочное масло куплено на развес, его надо разделить на небольшие куски. Каждую порцию завернуть в фольгу или два слоя пергамента, затем все убрать в целлофановый пакет. Это предотвратит проникновение запаха от лежащих рядом продуктов. Масло в фабричной упаковке надо также положить в целлофан и убрать в морозильную камеру.

В морозильной камере при температуре –12°С продукт может храниться примерно 9 месяцев. Если температура приближается к –18°С, то срок хранения без потери вкусовых качеств может достигать 1 года.

Размораживать лучше «мягко» : не надо сразу же из морозильной камеры помещать масло на солнце или батарею, чтобы быстрее разморозить. Это плохо сказывается на качестве. Лучше заранее сначала переложить его в холодильник на сутки, а потом уже дать постоять при комнатной температуре. Повторно замораживать и размораживать нельзя. Вкус уже будет не тот.

Как хранить без холодильника