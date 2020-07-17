Прыщи — от молока, отеки — от сладкого: как съеденное влияет на внешность

Заметила, что с кожей что-то не так? Не спеши покупать очередной тюбик с совершенной формулой. Часто провокаторы этих неприятностей находятся на твоей тарелке.
Молочные продукты не так безобидны
Про фастфуд и газировку все и так уже знают: от них ни здоровья, ни красоты не прибавится. А как насчет такого безобидного натурпродукта как молоко? Оно может спровоцировать появление акне! «В нем содержится углевод лактоза (молочный сахар), – объясняет Наталья Раевская, врач-косметолог российской клиники Gen87. – Чтобы она усвоилась, ее должен расщепить фермент лактаза. Но если его мало, а то и вовсе нет в организме, то молочный сахар так и остается в кишечнике. Начинается процесс брожения, за которым следует активное размножение условно патогенной флоры, что и приводит к высыпаниям».
К счастью, это касается только молока в чистом виде. Фитнес-нутрициолог Анна Макарова уверяет, что твердые сыры, творог, кефир и йогурты допустимы. Это ферментированные продукты, которые благодаря содержанию пробиотиков оказывают положительное воздействие на микрофлору кишечника. А еще они легче переносятся организмом в случае лактазной недостаточности.
Молоко приводит к подростковым проблемам?
В природе задача молока – способствовать росту организма (понятно, почему оно необходимо младенцам). В зрелом возрасте оно уже не нужно телу, но мы продолжаем пить капучино, есть каши, наслаждаться десертами... Между тем молоко стимулирует в организме выработку факторов роста – ИФР. Их наличие в крови как бы сообщает клеткам, что хозяин еще не вышел из подросткового возраста, и кожа продолжает активно вырабатывать себум. Схожие механизмы запускает пища с высоким гликемическим индексом – высокоуглеводные рафинированные продукты (белая мука, сахар, обработанный рис, очищенный и разваренный картофель). Они вызывают резкий скачок инсулина в крови, что запускает выработку все тех же факторов роста – и срабатывает описанный механизм.
Почему одни пьют молоко, едят шоколад и не знают проблем с кожей, а других чуть что, так сразу обсыпает? Дело в генетической предрасположенности: если кожа жирная, плотная, то малейшие погрешности в питании провоцируют акне.
Почему сахар ускоряет процессы старения
И все-таки кожа не простит тебе любви к сахару. Поедая сладости, ты запускаешь в организме процесс гликации. Так называется химическая реакция между белками и сахарами. В результате образуются конечные продукты гликирования (КПГ), которые нарушают структуру коллагеновых волокон. А именно: «склеивают» их между собой. Теперь подключи фантазию и представь, что будет, если скрепить несколько резиновых жгутов? Они перестанут тянуться и потеряют эластичность. Примерно то же происходит с волокнами коллагена (они составляют 80% нашей дермы). Это тормозит рост новых волокон, ухудшает микроциркуляцию крови и регенерацию клеток. Весь этот букет приводит к появлению ранних признаков старения. Неслучайно в переводе на английский аббревиатура КПГ звучит как AGE (Advanced Glycosylation End products).
Чрезмерное употребление сладкого приводит к легкому отеку мягких тканей. Это чревато не только одутловатостью. Устье сальных желез сжимается, что препятствует выводу их содержимого наружу. После того как к этому процессу подключатся бактерии, долго ждать воспалений не придется.
Диета с эффектом «уколов красоты»
Если ты заметила, что кожа обезвожена, рано винить в этом крем. Он работает в верхних слоях эпидермиса, а причина проблемы может сидеть глубже. После 25 лет клетки-фибробласты снижают выработку гиалуроновой кислоты (ГК). Это неизбежный процесс, но восполнить уровень естественного увлажнителя вполне реально. Фаворит в этом деле – инъекции «гиалуронки». За них же голосует наш эксперт Наталья Раевская: «С сухостью кожи мы боремся комплексно, назначая витамины, наружные увлажняющие препараты и биоревитализацию». Заметь: наравне с салонными процедурами стоит нормализация рациона. Жесткая диета может сыграть злую шутку с кожей, уверена фитнес-нутрициолог Анна Макарова. Речь идет об общем недостатке питательных веществ (белков и жирных кислот) и необходимых для здоровья кожи микронутриентов (витаминов A и E).
Наконец, причиной сухости может стать дефицит влаги в организме. По этому случаю советуем контролировать суточную дозу кофе, так как он имеет репутацию мочегонного средства.
Алкоголь и покраснения - как это связано?
Если у тебя нет склонности к покраснению кожи, это не значит, что сия участь минует и в будущем, – купероз может проявить себя в любой момент. Ты в группе риска, если злоупотребляешь ультрафиолетом, кислотными пилингами, абразивными скрабами и спиртовыми лосьонами. Причем здесь еда? Любой врач на первых этапах выявления купероза назначит обследование на предмет патологий желудочно-кишечного тракта и выяснит правду о пищевых привычках (в том числе, и о любви к алкоголю). Выкладывай всё, как на исповеди.
Есть продукты, которые провоцируют появление сосудистых звездочек. Возглавляют этот топ-лист вино и острая пища – они расширяют сосуды и заставляют лицо краснеть. В черном списке кофе и черный чай, которые повышают давление. А вот зеленый – хорошая идея: он содержит приличную дозу катехинов, которые благотворно влияют на сосуды. Еще одни провокаторы купероза – консерванты и усилители вкуса. Лучше съешь ягоды: в них зашкаливает количество антиоксидантов, а это любимая «еда» для сосудов.
Овощи и фрукты - в рационе и косметике
Суть этих нравоучений не в том, что ничего нельзя. Наоборот: рациональное питание с учетом особенностей кожи – это путь к красоте. «У каждого из нас существует физиологическая потребность в белках, жирах и углеводах, – говорит Анна Макарова. – И сегодня много рекомендаций, в основе которых отказ от целых групп продуктов. В том нет необходимости, если соблюдается баланс БЖУ (белков, жиров и углеводов)». Придерживаясь системы, ты имеешь шансы получить здоровую, сияющую кожу, не ныряя в ведерко с хайлайтером, – это ли не мечта?
А вот работает ли косметика с экстрактами полезных овощей, ягод, фруктов? Да. Но они эффективны не сами по себе, а за счет веществ, которые в них содержатся. Ты же наверняка охотнее купишь сыворотку с экстрактом зеленого чая, нежели с токоферолом? А он как раз там содержится в большом количестве.
Каждый растительный ингредиент – это микс разных витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов, микроэлементов, кислот. Следовательно, отрегулировать их содержание в конечном продукте сложнее. С другой стороны, растительные компоненты считаются более «удобоваримыми» и родными для кожи.