Прыщи — от молока, отеки — от сладкого: как съеденное влияет на внешность

Диета с эффектом «уколов красоты»

Если ты заметила, что кожа обезвожена, рано винить в этом крем. Он работает в верхних слоях эпидермиса, а причина проблемы может сидеть глубже. После 25 лет клетки-фибробласты снижают выработку гиалуроновой кислоты (ГК). Это неизбежный процесс, но восполнить уровень естественного увлажнителя вполне реально. Фаворит в этом деле – инъекции «гиалуронки». За них же голосует наш эксперт Наталья Раевская: «С сухостью кожи мы боремся комплексно, назначая витамины, наружные увлажняющие препараты и биоревитализацию». Заметь: наравне с салонными процедурами стоит нормализация рациона. Жесткая диета может сыграть злую шутку с кожей, уверена фитнес-нутрициолог Анна Макарова. Речь идет об общем недостатке питательных веществ (белков и жирных кислот) и необходимых для здоровья кожи микронутриентов (витаминов A и E).

Наконец, причиной сухости может стать дефицит влаги в организме. По этому случаю советуем контролировать суточную дозу кофе, так как он имеет репутацию мочегонного средства.

Алкоголь и покраснения - как это связано?

Если у тебя нет склонности к покраснению кожи, это не значит, что сия участь минует и в будущем, – купероз может проявить себя в любой момент. Ты в группе риска, если злоупотребляешь ультрафиолетом, кислотными пилингами, абразивными скрабами и спиртовыми лосьонами. Причем здесь еда? Любой врач на первых этапах выявления купероза назначит обследование на предмет патологий желудочно-кишечного тракта и выяснит правду о пищевых привычках (в том числе, и о любви к алкоголю). Выкладывай всё, как на исповеди.

Есть продукты, которые провоцируют появление сосудистых звездочек. Возглавляют этот топ-лист вино и острая пища – они расширяют сосуды и заставляют лицо краснеть. В черном списке кофе и черный чай, которые повышают давление. А вот зеленый – хорошая идея: он содержит приличную дозу катехинов, которые благотворно влияют на сосуды. Еще одни провокаторы купероза – консерванты и усилители вкуса. Лучше съешь ягоды: в них зашкаливает количество антиоксидантов, а это любимая «еда» для сосудов.

Овощи и фрукты - в рационе и косметике

Суть этих нравоучений не в том, что ничего нельзя. Наоборот: рациональное питание с учетом особенностей кожи – это путь к красоте. «У каждого из нас существует физиологическая потребность в белках, жирах и углеводах, – говорит Анна Макарова. – И сегодня много рекомендаций, в основе которых отказ от целых групп продуктов. В том нет необходимости, если соблюдается баланс БЖУ (белков, жиров и углеводов)». Придерживаясь системы, ты имеешь шансы получить здоровую, сияющую кожу, не ныряя в ведерко с хайлайтером, – это ли не мечта?

А вот работает ли косметика с экстрактами полезных овощей, ягод, фруктов? Да. Но они эффективны не сами по себе, а за счет веществ, которые в них содержатся. Ты же наверняка охотнее купишь сыворотку с экстрактом зеленого чая, нежели с токоферолом? А он как раз там содержится в большом количестве.