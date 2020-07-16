Сногсшибательный взгляд за пару минут: какой должна быть лучшая тушь для ресниц

Тушью для ресниц пользуются даже «бьюти-минималистки», у которых в косметичке нет практически ничего. Cosmo собрал рейтинг лучшей туши, чтобы вы не ошиблись при выборе.
Тушь для ресниц – необходимый инструмент в создании любого макияжа и один из самых продаваемых мейкап-продуктов в мире.
Тушь для объема ресниц
Объемная тушь для ресниц – одна из самых популярных. И обычные покупательницы, и профессионалы бьюти-индустрии любят этот тип средств за способность превращать в пышные «веера» даже редкие и короткие ресницы. За эффект густоты отвечает щеточка с густыми щетинками, которые захватывают и прокрашивают все ресницы, придавая им длину, разделение и объем. Хорошая объемная тушь не склеивает ресницы между собой и не образует комочков, а ее состав, как правило, обогащен воском и силиконовыми полимерами. Благодаря специальной формуле средство обволакивает и как бы достраивает каждую ресничку до желаемой длины и плотности.
Водостойкая тушь для ресниц
Водостойкая тушь для ресниц – must have в летней косметичке. Ей не страшно ни купание в море или бассейне, ни изнуряющая жара – макияж не потечет и не смажется. Водостойкая тушь поможет «сохранить лицо», если вы попали под дождь или расчувствовались на киносеансе.
Особенность водостойкой туши для ресниц заключается в содержании водоотталкивающих компонентов: различных видов воска, летучих растворителей и силиконовых полимеров. Несмотря на то что производители часто включают в состав продукта ухаживающие компоненты, водостойкие формулы могут быть вредны для слабых ресниц, поскольку смыть их сложнее – понадобится специальная жидкость для снятия водостойкого макияжа. Кроме того, такая тушь может вызывать раздражение и аллергические реакции, а также сильнее загрязняет контактные линзы.
Удлиняющая тушь для ресниц
Тушь для удлинения ресниц сегодня непросто найти в продаже. Обычно косметические бренды выпускают мультифункциональные средства, которые одновременно удлиняют, придают объём, разделяют и подкручивают ресницы.
Однако для тех, кто любит максимально естественный эффект, такая тушь может стать настоящей находкой. Удлиняющая тушь для ресниц – своеобразный бьюти-аскет, который не обещает впечатляющей 3D-пышности, но делает взгляд более выразительным и красиво подчёркивает глаза.
Ресницы с удлиняющей тушью остаются лёгкими, воздушными и тонкими без утолщения, склеивания и комочков. Эффект удлинения обеспечивает специальная щёточка спиральной формы, вытягивающая ресницы.
Подкручивающая тушь для ресниц
Этот тип туши подходит девушкам с длинными, но прямыми ресницами, которым требуется сделать взгляд более открытым. В подкручивающую тушь для ресниц добавляют фиксирующие компоненты – смолы и кератин, обеспечивающие изгиб ресниц на протяжении долгого времени. Свой вклад вносит и подкручивающая щёточка изогнутой формы, которая приподнимает ресницы от корней до кончиков.
Гипоаллергенная тушь для ресниц
Для девушек с чувствительными глазами существует специальная гипоаллергенная тушь, которая не содержит агрессивных компонентов, таких как парабены, отдушки, воск пальмового дерева, продукты нефтепереработки. Большинство гипоаллергенных тушей для ресниц имеют в составе глицерин, воду, пчелиный воск и оксид железа. Иногда производители добавляют в формулу ухаживающие составляющие: пантелол, витамин В5, протеины шёлка и другие. Гипоаллергенная тушь для ресниц рекомендуется не только тем, кто склонен к аллергическим реакциям, но и при ношении контактных линз. Среди лучших гипоаллергенных тушей эксперты называют High Impact Extreme Volume Mascara от Clinique и легендарную Hypnôse Lancôme.
Тушь с эффектом накладных ресниц
Тушь с эффектом накладных ресниц обладает комплексным действием, придавая объём, длину и разделение. Средство быстро высыхает для моментальной фиксации достигнутой формы ресниц. В состав такой туши входят шёлковые протеины и синтетические волокна, которые обволакивают, утолщают, удлиняют и подкручивают ресницы. Кроме того, она должна содержать специальные компоненты-фиксаторы, закрепляющие ресницы в нужном положении. Щеточка туши с эффектом накладных ресниц, как правило, достаточно большая и имеет длинные ворсинки, расположенные ровно или по спирали.
Цвет туши для ресниц
В отношении цвета у большинства женщин не возникает вопроса, какую тушь предпочесть. Конечно, черную! Однако визажисты рекомендуют не ограничиваться классикой и обратить внимания на цветную тушь, с помощью которой можно сделать необычный акцент в макияже.
Коричневая тушь для ресниц
Возможно, вас это удивит, но коричневая тушь для ресниц гораздо более универсальна, чем чёрная. Она выглядит естественно при любом освещении, но ресницы с ней становятся гуще и ярче, а глаза – выразительнее.
Коричневый имеет разные оттенки, которые следуют подбирать исходя из колористики своей внешности. Девушкам с русыми волосами и светлой кожей подойдет коричневая тушь для ресниц с холодным подтоном. Хорошо будут смотреться серо-коричневые и кофейные оттенки.
Если волосы золотистые, пшеничные, рыжие или каштановые, выбирайте тушь теплого шоколадного цвета.
Темноволосым стоит обратить внимание на черно-коричневую тушь, которая не затеряется на вашем выразительном лице, но при этом будет смотреться натурально.
Блондинкам подходят светло-коричневые тона. Не забывайте учитывать доминирующий подтон вашего цветотипа – теплый или холодный.
Белая тушь для ресниц
В коллекциях многих бьюти-брендов есть белый праймер для ресниц, который наносят под тушь. Средство придает дополнительный объем, густоту и длину, позволяя добиться эффекта накладных ресниц. К тому же оно продлевает стойкость туши, предотвращая ее смазывание и осыпание.
В этом сезоне визажисты предлагают экспериментировать с праймером и использовать его в качестве самодостаточной белой туши для ресниц. Такой креативный макияж глаз подойдет для тематической фотосессии или вечеринки. Праймер визуально сделает белки глаз еще белее и придаст лицу свежесть. Белая тушь отлично сочетается с цветными стрелками, тенями и помадой.
Синяя тушь для ресниц
Синий оттенок – один из самых востребованных среди цветных тушей. Попробуйте с его помощью сделать модный в этом сезоне минималистичный мономакияж – одних синих ресниц будет достаточно для законченного эффектного образа, который уместен не только на вечеринке. Также синюю тушь можно использовать для рисования стрелок или вместо карандаша для глаз.
В линейках мейкап-продуктов можно найти разные оттенки синей туши для ресниц. Тёмные или серо-синие подходят для повседневного макияжа, а яркие – электрик, голубой и сине-фиолетовый – для креативного. Синяя тушь хорошо гармонирует с любым типом внешности и красиво подчеркивает цвет радужки, а еще она придает белкам глаз более холодный подтон, буквально «подсвечивая» их.
Синяя тушь для ресниц прекрасно сочетается с такими же тенями, а также с зелёными, бордовыми и фиолетовыми. Можно сыграть на контрасте, дополнив синими ресницами макияж с жёлтым, розовым или оранжевым цветом на веках.
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