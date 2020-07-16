Сногсшибательный взгляд за пару минут: какой должна быть лучшая тушь для ресниц

Тушь для ресниц – необходимый инструмент в создании любого макияжа и один из самых продаваемых мейкап-продуктов в мире.

Тушь для объема ресниц

Объемная тушь для ресниц – одна из самых популярных. И обычные покупательницы, и профессионалы бьюти-индустрии любят этот тип средств за способность превращать в пышные «веера» даже редкие и короткие ресницы. За эффект густоты отвечает щеточка с густыми щетинками, которые захватывают и прокрашивают все ресницы, придавая им длину, разделение и объем. Хорошая объемная тушь не склеивает ресницы между собой и не образует комочков, а ее состав, как правило, обогащен воском и силиконовыми полимерами. Благодаря специальной формуле средство обволакивает и как бы достраивает каждую ресничку до желаемой длины и плотности.

Водостойкая тушь для ресниц

Водостойкая тушь для ресниц – must have в летней косметичке. Ей не страшно ни купание в море или бассейне, ни изнуряющая жара – макияж не потечет и не смажется. Водостойкая тушь поможет «сохранить лицо», если вы попали под дождь или расчувствовались на киносеансе.

Особенность водостойкой туши для ресниц заключается в содержании водоотталкивающих компонентов: различных видов воска, летучих растворителей и силиконовых полимеров. Несмотря на то что производители часто включают в состав продукта ухаживающие компоненты, водостойкие формулы могут быть вредны для слабых ресниц, поскольку смыть их сложнее – понадобится специальная жидкость для снятия водостойкого макияжа. Кроме того, такая тушь может вызывать раздражение и аллергические реакции, а также сильнее загрязняет контактные линзы.

Удлиняющая тушь для ресниц

Тушь для удлинения ресниц сегодня непросто найти в продаже. Обычно косметические бренды выпускают мультифункциональные средства, которые одновременно удлиняют, придают объём, разделяют и подкручивают ресницы.

Однако для тех, кто любит максимально естественный эффект, такая тушь может стать настоящей находкой. Удлиняющая тушь для ресниц – своеобразный бьюти-аскет, который не обещает впечатляющей 3D-пышности, но делает взгляд более выразительным и красиво подчёркивает глаза.

Ресницы с удлиняющей тушью остаются лёгкими, воздушными и тонкими без утолщения, склеивания и комочков. Эффект удлинения обеспечивает специальная щёточка спиральной формы, вытягивающая ресницы.

Подкручивающая тушь для ресниц

Этот тип туши подходит девушкам с длинными, но прямыми ресницами, которым требуется сделать взгляд более открытым. В подкручивающую тушь для ресниц добавляют фиксирующие компоненты – смолы и кератин, обеспечивающие изгиб ресниц на протяжении долгого времени. Свой вклад вносит и подкручивающая щёточка изогнутой формы, которая приподнимает ресницы от корней до кончиков.

Гипоаллергенная тушь для ресниц