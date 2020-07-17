Кэмерон Диас рассказала о материнстве: «Я вступила в лучшую фазу своей жизни»

В начале года 47-летняя Кэмерон Диас и ее 41-летний муж Бенджи Мэдден объявили в инстаграме, что стали родителями дочери Раддикс. Супруги отказались делиться подробностями ее появления на свет (о беременности актрисы пресса не сообщала). Пара и сейчас отмалчивается, но Диас время от времени рассказывает, как ее жизнь изменилась с появлением ребенка, пишет Сплетник.