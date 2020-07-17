Когда стоит предложить мужчине жениться на тебе

Да-да, почему бы не сделать своему мужчине предложение? Это может звучать немного ненормально, но ведь по факту очень часто именно женщины начинают разговор о свадьбе, подводят к этому мужчину или просто предлагают узаконить отношения, пишет soulpost.ru.

Одно дело, если ты хочешь киношного романтичного предложения, а другое дело, если тебе все равно. Тогда главное убедиться, что ты делаешь это по правильным причинам — потому что хочешь провести с этим человеком остаток жизни, а не потому что просто «пора» замуж. Если это так, тогда вот когда можно делать ему предложение:

1. Когда ты готова

Ты продумала это и не сомневаешься, что готова к этому шагу. Было бы странно, предложить ему, а потом передумать.

2. Когда он готов

Если вы уже достаточно долго в отношениях, ты уже должна чувствовать, насколько он готов к следующему шагу. Использовать предложение как способ надавить на него и заставить делать то, к чему он не готов — плохая идея.

3. Он на хорошем жизненном этапе

Мужчина должен быть финансово стабильным, без серьезных проблем на работе или в семье. Он не должен чувствовать слишком большое давление, не должен быть слишком отвлечен на другие дела.

4. Ты устала ждать

Да, это вполне себе достойная причина. Итак, ты готова и он, кажется, готов. У вас есть все, чтобы начать семейную жизнь. И ты думаешь, почему он все еще не делает предложение? Так сделай это сама! В этом нет ничего такого. По крайней мере, ты имеешь право знать, что он об этом думает.

5. Ты хочешь быть не такой, как все