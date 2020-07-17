Когда стоит предложить мужчине жениться на тебе

Сегодня женщины сами достаточно зарабатывают, получают отличное образование, строят великолепную карьеру, следят за собой, словом, берут все в свои руки. Так почему бы не взять в них и свою личную жизнь?
Да-да, почему бы не сделать своему мужчине предложение? Это может звучать немного ненормально, но ведь по факту очень часто именно женщины начинают разговор о свадьбе, подводят к этому мужчину или просто предлагают узаконить отношения, пишет soulpost.ru.
Одно дело, если ты хочешь киношного романтичного предложения, а другое дело, если тебе все равно. Тогда главное убедиться, что ты делаешь это по правильным причинам — потому что хочешь провести с этим человеком остаток жизни, а не потому что просто «пора» замуж. Если это так, тогда вот когда можно делать ему предложение:
1. Когда ты готова
Ты продумала это и не сомневаешься, что готова к этому шагу. Было бы странно, предложить ему, а потом передумать.
2. Когда он готов
Если вы уже достаточно долго в отношениях, ты уже должна чувствовать, насколько он готов к следующему шагу. Использовать предложение как способ надавить на него и заставить делать то, к чему он не готов — плохая идея.
3. Он на хорошем жизненном этапе
Мужчина должен быть финансово стабильным, без серьезных проблем на работе или в семье. Он не должен чувствовать слишком большое давление, не должен быть слишком отвлечен на другие дела.
4. Ты устала ждать
Да, это вполне себе достойная причина. Итак, ты готова и он, кажется, готов. У вас есть все, чтобы начать семейную жизнь. И ты думаешь, почему он все еще не делает предложение? Так сделай это сама! В этом нет ничего такого. По крайней мере, ты имеешь право знать, что он об этом думает.
5. Ты хочешь быть не такой, как все
И правда, к чему все эти традиции, что мужчина должен делать предложение? Так что если ты хочешь, сделай это сама. Если ты любишь его, а он тебя, тогда какая разница, кто кому делает предложение. Это твоя жизнь и твой выбор, так что хватит бояться делать то, что ты хочешь.