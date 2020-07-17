Лисички: как правильно их собирать и готовить

Собирать грибы – дело непростое. Лисички растут не во всех лесах, преимущественно в хвойных. Главное, не собирать грибы вдоль дороги, потому что они легко впитывают вредные вещества.

Лисички можно перепутать с ложными лисичками, которые лучше не есть. Назвать их ядовитыми нельзя, скорее, это гриб низкого качества, который у некоторых людей может вызвать расстройство желудка. А различают их опытные грибники по цвету. Ложные лисички – более оранжевые, с абрикосовым оттенком.

Если лисички молодые и правильно собранные, они являются самыми богатыми витаминами грибами. Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как в моркови. А витамина С немного меньше, чем в цитрусовых. Еще лисички содержат много цинка и меди, которые важны для процессов кроветворения в организме.

Так что лисички точно стоит попробовать. А вкуснее всего они жареные или тушеные, хотя их добавляют и в салаты, и в сметану. Сушеные лисички можно помолоть и использовать как приправу.

Рецепт жареных лисичек в сметане

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

350 г лисичек

1 красная луковица

150 мл сливок или сметаны

Маленький пучок петрушки

30 г сливочного масла

2 ст.л оливкового масла

Соль, перец по вкусу

1/2 лимона

Способ приготовления: