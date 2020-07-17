Пт, 17.07.2020

Лисички: как правильно их собирать и готовить

Лисички.

ФОТО: Shutterstock

Как цветущий май для пчел, так и июль для сбора лисичек. Эти грибы уникальны, и не только своим красивым внешним видом, но и питательностью. Встретить свежие лисички в магазине не всегда удается, поэтому лучше искать их на рыночных прилавках, пишет Сегодня.

Собирать грибы – дело непростое. Лисички растут не во всех лесах, преимущественно в хвойных. Главное, не собирать грибы вдоль дороги, потому что они легко впитывают вредные вещества.

Лисички можно перепутать с ложными лисичками, которые лучше не есть. Назвать их ядовитыми нельзя, скорее, это гриб низкого качества, который у некоторых людей может вызвать расстройство желудка. А различают их опытные грибники по цвету. Ложные лисички – более оранжевые, с абрикосовым оттенком.

Если лисички молодые и правильно собранные, они являются самыми богатыми витаминами грибами. Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как в моркови. А витамина С немного меньше, чем в цитрусовых. Еще лисички содержат много цинка и меди, которые важны для процессов кроветворения в организме.

Так что лисички точно стоит попробовать. А вкуснее всего они жареные или тушеные, хотя их добавляют и в салаты, и в сметану. Сушеные лисички можно помолоть и использовать как приправу.

Рецепт жареных лисичек в сметане

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 350 г лисичек
  • 1 красная луковица
  • 150 мл сливок или сметаны
  • Маленький пучок петрушки
  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст.л оливкового масла
  • Соль, перец по вкусу
  • 1/2 лимона

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растопить, добавить оливковое.
  2. Положить грибы и нарезанный лук, посолить, поперчить. Жарить около 8 минут, пока лук и грибы не начнут карамелизоваться.
  3. Добавить нарезанную петрушку, влить сливки. Довести до кипения и готовить еще минуту.
  4. Щедро выдавить лимонный сок, по желанию еще раз посолить и поперчить.
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