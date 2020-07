Эстонский педиатр: летом важно уделить внимание укреплению детского иммунитета

В солнечную погоду всей семье следует как можно больше времени проводить на открытом воздухе: летом детям рекомендуется гулять в среднем 4 часа в день, а по возможности и больше. Почему бы нынешним летом не изучить интересные места прямо у нас в Эстонии, отправиться в поход по болотам или взять с собой в лес палатку, насладиться вдоволь домашними обедами и ужинами в собственном саду? Конечно же, не следует упускать из вида защиту – обязательно наносить на кожу солнцезащитный крем (для детей рекомендован крем с фактором защиты SPF 50).

Закаливание и водные процедуры

Для укрепления детского иммунитета важность играют отнюдь не только налаженный график сна и бодрствования, физическая активность и сбалансированное питание – способствуют этому также плавание и закаливание водой. Разнообразные водные процедуры повышают защиту от заболеваний, улучшают мышечный тонус ребенка и благоприятно сказываются на аппетите. Морская вода – превосходный натуральный способ укрепления иммунитета, благодаря содержащимся в ней витаминам, минеральным солям, аминокислотам и микроорганизмам. Плавание в море улучшает кровообращение, способствует заживлению ран и улучшает качество сна.

Разумеется, и летом нужно следить за температурой воды в местных водоемах. Для детей рекомендована температура воды от 18 градусов и выше, но и запрещать купаться, если вода несколько холоднее, не стоит: самое главное, чтобы ребенок не боялся воды и хорошо в ней себя чувствовал. Начало этого лета было теплым, поэтому есть шанс, что до самой осени погодные условия будут благоприятствовать всевозможным водным процедурам на природе.

Физическая активность

Движение, в особенности движение на свежем воздухе, играет важную роль в профилактике болезней, укреплении иммунитета и формировании здоровых привычек. Кроме того, физическая активность благоприятно сказывается на психическом здоровье ребенка и улучшает настроение. Детям рекомендовано ежедневно активно двигаться не менее 60 минут – бегать, играть на улице в футбол или прятки, ездить на велосипеде, заниматься физкультурой, танцевать.

Если дождливая погода не благоприятствует прогулкам, необходимо предложить ребенку альтернативу, чтобы он не проводил все время перед экраном. Вовлеките его в домашнюю работу – вместе приготовьте обед, разберите шкафы с одеждой, протрите пыль, пропылесосьте, помойте окна. Такой активный и полезный досуг будет не только способствовать иммунитету, но и улучшит отношения между вами. Ребенок обретет уверенность в себе и спокойствие, освоит важные в жизни навыки.

Овощи прямо с грядки

Стол никогда не бывает так разнообразен, как летом, ведь именно в летние месяцы на него попадает множество свежайших даров природы, богатых витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Ребенок должен получать овощи с каждым приемом пищи – в количестве не меньше трех небольших горстей в день. Предпочтение лучше всего отдавать свежим продуктам с собственной грядки или из местного фермерского хозяйства.

Идеальные варианты – хрустящая эстонская морковь и капуста, сладкие огурцы или сочные парниковые помидоры и сладкий перец. Молодая картошка тоже является прекрасным источником пользы, но не стоит забывать о том, что она, в сравнении с другими овощами, содержит много крахмала. В идеале половину объема потребляемых овощей следует потреблять в сыром виде (например, можно сделать свежий салат) и половину подвергать термической обработке (делать супы и рагу).

Летние витаминные бомбы

Летние местные ягоды (такие как садовые клубника, малина, черная и красная смородина или лесные черника, земляника, брусника, клюква и морошка) в огромных количествах содержат витамин C и являются природными антиоксидантами. Витамин C играет важную роль для нормального состояния кожи, капилляров, зубов и костей, а также способствует повышению иммунитета и помогает снизить усталость. Кроме того, витамин C способствует более эффективному усвоению негемового железа из растительных продуктов.

Летом в Эстонии растут ягоды и фрукты едва ли не всех цветов радуги, поэтому лето – прекрасная возможность провести веселую игру. Попросите ребенка собрать в саду ягоды и фрукты самых разных цветов и, разложив их на обеденном столе, вместе попробуйте красную смородину, темно-розовую малину, светло-желтый белый налив, небольшие зеленые груши в небольшую точечку, оранжевую морошку, крупную темно-фиолетовую черную смородину или сочную синюю чернику. Не страшно, если радугу на столе собрать не удалось – обсудите с ребенком, какие ягоды и фрукты можно добавить, чтобы получился весь спектр. Между прочим, совместный сбор ягод благоприятно скажется на мелкой моторике малыша.

