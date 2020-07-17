Не только еда: шесть вредных привычек, от которых растет живот

Лишний вес — это неприятно, но до тех пор, пока он концентрируется в основном в области конечностей, он относительно безопасен. А вот как только жир начинает скапливаться в области талии, пора принимать меры. Иногда внезапно появившийся животик — это повод проверить здоровье: нарушения уровня глюкозы в крови, изменение толерантности клеток к инсулину, нарушение баланса гормонов и длительное воздействие стресса могут стать причиной. А еще живот может расти из-за вредных привычек — рассказываем, от каких именно.

Курение

Во-первых, во время курения вы глотаете много воздуха, который помогает вашему животу раздуваться. Во‑вторых, ядовитые вещества, содержащиеся в табаке и табачном дыме, убивают полезные бактерии, которые отвечают за нормальную работу вашего кишечника. Наконец, в-третьих, курение просто смертельно опасная привычка и чем раньше вы от нее избавитесь, тем лучше.

Любовь выпить

Во-первых, «пустые» калории, которых много в любых алкогольных напитках, помогают нам толстеть. Во‑вторых, регулярное употребление алкоголя, даже в небольших дозах, замедляет наш обмен веществ и организм не перерабатывает жир в энергию, а запасает его. Наконец, в-третьих, алкоголь уничтожает полезные бактерии, которые живут в пищеварительном тракте и помогают в том числе предотвратить появление живота.

Любовь к сладким напиткам

Самые частые виновники вздутия живота — это пиво и газированные напитки. И если вы не хотите обнаружить утром неприятный сюрприз, воздержитесь от их употребления как минимум за два часа до сна — а лучше и вовсе откажитесь от них. Сладкие газированные напитки и алкоголь замедляют метаболизм и плохо сказываются на работе внутренних органов — так что плоский животик только одно из преимуществ отказа от них.

Злоупотребление кофе

Да, кофе — это мочегонное средство, и логично предположить, что чем больше его пьешь, тем меньше воды и соли остается в теле. Но увы, на практике все иначе, и злоупотребление кофеином может вызвать обезвоживание организма, ухудшение работы пищеварительной системы — и, как результат, замедление метаболизма и появление живота. Так что если вы хотите избавиться от жира на талии, пейте меньше кофе.

Нерегулярное питание

Очень важно соблюдать режим питания: не пропускать завтрак, не есть позже, чем за три часа до сна, стараться не делать больших перерывов между приемами пищи. Эти простые правила помогут вам восстановить нормальный обмен веществ, и вашему организму будет проще сжигать уже запасенный жир.

Несоблюдение режима сна