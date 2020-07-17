Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: кому стоит обращать внимание на необычные ситуации, а кому-то надо анализировать каждый шаг

Женщина-Весы

Новолуние в Раке может стать для женщин-Весов как источником проблем, так и шансом начать новую жизнь. Чтобы увидеть в происходящем не проблемы, а возможности, потребуется прояснить мысли и избавиться от внутреннего негатива. Выйти из полосы неудач всегда хочется победительницей, и на этой неделе с этим не возникнет трудностей: выиграет тот, кто проявит оперативность и гибкость, будет внимателен к подсказкам души и открыт к возможностям, которые принесет эта неделя. Главные союзники — живость ума и оптимистичный настрой.

Женщина-Скорпион

Внешние обстоятельства этой недели будут способствовать работе, однако многие женщины-Скорпионы могут почувствовать накапливающуюся усталость. Не стоит поддаваться внутренней вялости и отмахиваться от «необязательных» дел: если не решить мелкую проблему, на которую не потребуется много сил, потом из нее может незаметно вырасти критическая ситуация. Важно: на неделе с 20 по 26 июля можно что-то решать, только будучи уверенной в своем решении на 100%. Поэтому важно анализировать каждый свой шаг, ставить все под сомнение, не обманываться самим и не обманывать ожидания окружающих.

Женщина-Стрелец

Влияние Новолуния может заставить впасть в детство и закапризничать. В начале недели представительницы Стрельца могут пойти против логики и здравого смысла, совершить сумасбродный поступок. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют отнестись к этому, как к сигналу о том, что «внутренняя женщина» устала и требует внимания и заботы. Дело за малым: устроить себе отдых посреди напряженной недели, надеть любимое платье, включить хорошую музыку. Организм будет благодарен за проявленную заботу и отблагодарит приливом сил и вдохновением, которого хватит, чтобы смело пойти за своей мечтой.

Женщина-Козерог

Новолуние в Раке с самого понедельника может утомить, вызвать упадок сил и потерю мотивации. Необходима правильная реакция на подобные тенденции: если нужен прорыв в текущих делах, прямо с утра 20 июля скомандуйте себе: «Вперед!» — и начинайте действовать. Тот, кто не станет мешкать и сомневаться, практически сразу ощутит прилив сил и творческой энергии. Даже если ваша работа напрямую не связана с творчеством, есть шанс поймать состояние потока, найти и применить оригинальные идеи. В этом плане отличной подсказкой станут приметы: даже мелкое, но необычное событие (неожиданный звонок или найденная вещь) может дать свежее направление мысли.

Женщина-Водолей

Время для подвигов во имя работы, личных отношений и карьерного роста наступит после вторника. А в начале недели женщинам-Водолеям звезды советуют соотносить силы и возможности с реальным положением вещей. Не стоит строить воздушные замки: если нужно решить что-то важное, лучше записать все аргументы за и против — так будет лучше думаться и быстрее найдутся удачные идеи. Могут возникнуть ситуации, в которых придется отстаивать свои права — в том числе и юридическим путем. Спокойствие и настойчивость помогут защитить свои интересы.

Женщина-Рыбы